Путин продолжил работать в Кремле после атаки беспилотников

График Владимира Путина не изменится после атаки ВСУ на Кремль
Президент России Владимир Путин отправился в Кремль даже после атаки беспилотников. Более того, он продолжает заниматься рабочими делами в своей московской резиденции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин работает в Кремле. График президента никак не меняется», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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