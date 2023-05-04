Путин продолжил работать в Кремле после атаки беспилотников

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Встреча президента с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
График Владимира Путина не изменится после атаки ВСУ на Кремль Фото:

Президент России Владимир Путин отправился в Кремль даже после атаки беспилотников. Более того, он продолжает заниматься рабочими делами в своей московской резиденции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин работает в Кремле. График президента никак не меняется», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Президент России Владимир Путин отправился в Кремль даже после атаки беспилотников. Более того, он продолжает заниматься рабочими делами в своей московской резиденции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин работает в Кремле. График президента никак не меняется», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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