Десятки огнеборцев ликвидируют пожар в Академическом районе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В екатеринбургском районе Академический горят два гектара травы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 13:27 часов на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании травы на улице Амундсена», — сказали в пресс-службе. Пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади в два гектара произошло возгорание травы. Ликвидировали возгорание четыре единицы специальной техники и 23 человека личного состава.