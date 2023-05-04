В Академическом районе Екатеринбурга горят гектары земли. Видео

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Пожар. Тюмень, пожар, огонь
Десятки огнеборцев ликвидируют пожар в Академическом районе Фото:

В екатеринбургском районе Академический горят два гектара травы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 13:27 часов на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании травы на улице Амундсена», — сказали в пресс-службе. Пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади в два гектара произошло возгорание травы. Ликвидировали возгорание четыре единицы специальной техники и 23 человека личного состава.

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В екатеринбургском районе Академический горят два гектара травы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 13:27 часов на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании травы на улице Амундсена», — сказали в пресс-службе. Пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади в два гектара произошло возгорание травы. Ликвидировали возгорание четыре единицы специальной техники и 23 человека личного состава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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