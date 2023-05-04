Десятки огнеборцев ликвидируют пожар в Академическом районе
В екатеринбургском районе Академический горят два гектара травы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 13:27 часов на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании травы на улице Амундсена», — сказали в пресс-службе. Пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади в два гектара произошло возгорание травы. Ликвидировали возгорание четыре единицы специальной техники и 23 человека личного состава.
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