Авария произошла в центре города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 4 мая на дорогу в неположенном месте выбежали две малолетние девочки, после чего их сбила машина. Об этом URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД.

«Сегодня, в 11 часов 18 минут, на перекрестке улиц Коли Мяготина — Пролетарская, водитель, 1985 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry и двигаясь на зеленый, разрешающий, сигнал светофора, допустил наезд на несовершеннолетних, 2013 и 2014 годов рождения, которые неожиданно выбежали, в неустановленном месте, из-за стоящих на перекрестке транспортных средств. В результате ДТП ребенок 2014 года рождения получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение», — рассказали в ведомстве.

Представители ГИБДД попросили родителей много раз и доступно объяснять своим детям основы безопасного поведения и опасности на дорогах. Полицейские напомнили, что впереди длинные каникулы, во время которых дети большую часть времени будут проводить в условиях улично-дорожной среды.