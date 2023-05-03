03 мая 2023

В Кургане машина сбила выбежавших на дорогу девочек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный водитель
Авария произошла в центре города Фото:

В Кургане 4 мая на дорогу в неположенном месте выбежали две малолетние девочки, после чего их сбила машина. Об этом URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД.

«Сегодня, в 11 часов 18 минут, на перекрестке улиц Коли Мяготина — Пролетарская, водитель, 1985 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry и двигаясь на зеленый, разрешающий, сигнал светофора, допустил наезд на несовершеннолетних, 2013 и 2014 годов рождения, которые неожиданно выбежали, в неустановленном месте, из-за стоящих на перекрестке транспортных средств. В результате ДТП ребенок 2014 года рождения получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение», — рассказали в ведомстве.

Представители ГИБДД попросили родителей много раз и доступно объяснять своим детям основы безопасного поведения и опасности на дорогах. Полицейские напомнили, что впереди длинные каникулы, во время которых дети большую часть времени будут проводить в условиях улично-дорожной среды.

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В Кургане 4 мая на дорогу в неположенном месте выбежали две малолетние девочки, после чего их сбила машина. Об этом URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД. «Сегодня, в 11 часов 18 минут, на перекрестке улиц Коли Мяготина — Пролетарская, водитель, 1985 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry и двигаясь на зеленый, разрешающий, сигнал светофора, допустил наезд на несовершеннолетних, 2013 и 2014 годов рождения, которые неожиданно выбежали, в неустановленном месте, из-за стоящих на перекрестке транспортных средств. В результате ДТП ребенок 2014 года рождения получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение», — рассказали в ведомстве. Представители ГИБДД попросили родителей много раз и доступно объяснять своим детям основы безопасного поведения и опасности на дорогах. Полицейские напомнили, что впереди длинные каникулы, во время которых дети большую часть времени будут проводить в условиях улично-дорожной среды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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