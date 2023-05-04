Орбан раскрыл, когда на Украине будет установлен мир

Премьер-министр Венгрии Орбан: мир на Украине настанет, когда к власти вернется Трамп
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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Мир на Украине наступит, если президентом США станет Дональд Трамп, заявил Виктор Орбан Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мир на Украине настанет, когда к власти в США вернется бывший президент Штатов Дональд Трамп. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Вернитесь, господин президент, сделайте Америку снова великой и принесите нам мир [на Украину]!», — сказал Орбан на конференции консервативных политических действий в Будапеште. Там он добавил, что прогрессивная внешняя политика Запада втягивает мир в войну. «Начинается все с заявлений о свободе, […], а заканчивается хаосом и неразберихой», — заключил он.

Ранее Орбан заявлял, что США пытаются втянуть всех в конфликт на Украине, передает RT. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил Орбана за его позицию по украинскому конфликту, пишет «Национальная служба новостей». Трамп неоднократно заявлял о необходимости завершения конфликта, передает «Царьград». По словам политика, он смог бы урегулировать конфликт за сутки.

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Мир на Украине настанет, когда к власти в США вернется бывший президент Штатов Дональд Трамп. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Вернитесь, господин президент, сделайте Америку снова великой и принесите нам мир [на Украину]!», — сказал Орбан на конференции консервативных политических действий в Будапеште. Там он добавил, что прогрессивная внешняя политика Запада втягивает мир в войну. «Начинается все с заявлений о свободе, […], а заканчивается хаосом и неразберихой», — заключил он. Ранее Орбан заявлял, что США пытаются втянуть всех в конфликт на Украине, передает RT. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил Орбана за его позицию по украинскому конфликту, пишет «Национальная служба новостей». Трамп неоднократно заявлял о необходимости завершения конфликта, передает «Царьград». По словам политика, он смог бы урегулировать конфликт за сутки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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