Мир на Украине настанет, когда к власти в США вернется бывший президент Штатов Дональд Трамп. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Вернитесь, господин президент, сделайте Америку снова великой и принесите нам мир [на Украину]!», — сказал Орбан на конференции консервативных политических действий в Будапеште. Там он добавил, что прогрессивная внешняя политика Запада втягивает мир в войну. «Начинается все с заявлений о свободе, […], а заканчивается хаосом и неразберихой», — заключил он.
Ранее Орбан заявлял, что США пытаются втянуть всех в конфликт на Украине, передает RT. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил Орбана за его позицию по украинскому конфликту, пишет «Национальная служба новостей». Трамп неоднократно заявлял о необходимости завершения конфликта, передает «Царьград». По словам политика, он смог бы урегулировать конфликт за сутки.
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