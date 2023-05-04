Эндокринолог предупредила об опасном сочетании витаминов

Эндокринолог Островская: одновременный прием кальция и железа может привести к железодефицитной анемии
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Одновременный прием некоторых витаминов чреват заболеваниями, рассказала Ольга Островская Фото:

Прием нескольких витаминов сразу может быть чреват различными тяжелыми заболеваниями. Об этом рассказала эндокринолог, специалист по превентивной медицине Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская. Она уточнила, что одновременный прием кальция и железа может привести к железодефицитной анемии.

«Некоторые витамины не стоит принимать одновременно. В лучшем случае они помешают усвоению друг друга, а в худшем — спровоцируют различные заболевания. В частности, к таким неудачным парам относятся: кальций и железо или магний, а также витамин С и железо», — рассказала Островская «Газете.ру».

Она добавила, что, например, кальций препятствует усвоению железа. Таким образом, совместный прием витаминов с содержанием этих элементов может привести к дефициту железа в организме. Кроме того, Островская объяснила, что высокая доза кальция негативно повлияет на организм с приемом магния. Итогом могут стать сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее специалисты Федерального исследовательского центра питания рассказывали, как правильно выбрать витамины, передает «Дни.ру». Доктор Александр Мясников раскрыл самый дешевый источник витамина С, пишет «Утро.ру». По словам врача, лучшим источником витамина С в российских широтах остается шиповник.

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Прием нескольких витаминов сразу может быть чреват различными тяжелыми заболеваниями. Об этом рассказала эндокринолог, специалист по превентивной медицине Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская. Она уточнила, что одновременный прием кальция и железа может привести к железодефицитной анемии. «Некоторые витамины не стоит принимать одновременно. В лучшем случае они помешают усвоению друг друга, а в худшем — спровоцируют различные заболевания. В частности, к таким неудачным парам относятся: кальций и железо или магний, а также витамин С и железо», — рассказала Островская «Газете.ру». Она добавила, что, например, кальций препятствует усвоению железа. Таким образом, совместный прием витаминов с содержанием этих элементов может привести к дефициту железа в организме. Кроме того, Островская объяснила, что высокая доза кальция негативно повлияет на организм с приемом магния. Итогом могут стать сердечно-сосудистые заболевания. Ранее специалисты Федерального исследовательского центра питания рассказывали, как правильно выбрать витамины, передает «Дни.ру». Доктор Александр Мясников раскрыл самый дешевый источник витамина С, пишет «Утро.ру». По словам врача, лучшим источником витамина С в российских широтах остается шиповник.
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