Эндокринолог предупредила об опасном сочетании витаминов

Прием нескольких витаминов сразу может быть чреват различными тяжелыми заболеваниями. Об этом рассказала эндокринолог, специалист по превентивной медицине Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская. Она уточнила, что одновременный прием кальция и железа может привести к железодефицитной анемии.
«Некоторые витамины не стоит принимать одновременно. В лучшем случае они помешают усвоению друг друга, а в худшем — спровоцируют различные заболевания. В частности, к таким неудачным парам относятся: кальций и железо или магний, а также витамин С и железо», — рассказала Островская «
Она добавила, что, например, кальций препятствует усвоению железа. Таким образом, совместный прием витаминов с содержанием этих элементов может привести к дефициту железа в организме. Кроме того, Островская объяснила, что высокая доза кальция негативно повлияет на организм с приемом магния. Итогом могут стать сердечно-сосудистые заболевания.
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