Жена челябинского губернатора позвала земляков на фестиваль мороженого

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина позвала земляков присоединиться к фестивалю мороженого «ЕдиноРожок». О проведении мероприятия она написала в социальных сетях.
«Друзья, совсем скоро, 3 июня, на набережной Челябинска мы будем второй раз проводить фестиваль мороженого „ЕдиноРожок“. Он посвящен Дню защиты детей», — написала Текслер в своем telegram-канале.
По ее словам, в прошлом году фестиваль посетило более 20 тысяч человек. В этом году подготовка к мероприятию началась заранее. Первая леди региона ждет партнеров, которые готовы поработать на фестивале. Она ищет аниматоров, изготовителей детских угощений и аквагримеров.
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