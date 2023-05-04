Жена челябинского губернатора позвала земляков на фестиваль мороженого

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День студента в ЮУрГУ. Челябинск , текслер ирина
Ирина Текслера начала готовиться к фестивалю заранее Фото:

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина позвала земляков присоединиться к фестивалю мороженого «ЕдиноРожок». О проведении мероприятия она написала в социальных сетях.

«Друзья, совсем скоро, 3 июня, на набережной Челябинска мы будем второй раз проводить фестиваль мороженого „ЕдиноРожок“. Он посвящен Дню защиты детей», — написала Текслер в своем telegram-канале.

По ее словам, в прошлом году фестиваль посетило более 20 тысяч человек. В этом году подготовка к мероприятию началась заранее. Первая леди региона ждет партнеров, которые готовы поработать на фестивале. Она ищет аниматоров, изготовителей детских угощений и аквагримеров.

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Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина позвала земляков присоединиться к фестивалю мороженого «ЕдиноРожок». О проведении мероприятия она написала в социальных сетях. «Друзья, совсем скоро, 3 июня, на набережной Челябинска мы будем второй раз проводить фестиваль мороженого „ЕдиноРожок“. Он посвящен Дню защиты детей», — написала Текслер в своем telegram-канале. По ее словам, в прошлом году фестиваль посетило более 20 тысяч человек. В этом году подготовка к мероприятию началась заранее. Первая леди региона ждет партнеров, которые готовы поработать на фестивале. Она ищет аниматоров, изготовителей детских угощений и аквагримеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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