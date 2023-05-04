Вопрос о строительстве центра «Красное и белое» повторно вынесут на публичные слушания в Челябинске

Публичные слушания состоятся 18 мая 2023 года в Доме архитектора Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Вопрос о строительстве офисного центра, который собирается строить компания миллиардера и владельца «Красного и Белого» Сергея Студенникова, повторно вынесут на публичные слушания в Челябинске. Проект будет рассмотрен в Доме архитектора 18 мая 2023 года, сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Провести публичные слушания 18 мая 2023 года по рассмотрению документации по планировке территории в границах улиц Чайковского, Коммунальная, Неглинная, Развития в Калининском районе города Челябинска. Организовать и провести собрание участников публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории в Доме архитектора», — сообщается в постановлении.

Инициатор проекта — компания «Мистраль», которой владеет Студенников. Семиэтажное офисное здание планируется построить рядом с главным офисом компании на Чайковского,131. Согласно пояснительной записке, площадь застройки нежилого строения с интернет-кафе и парковкой на 156 машиномест составит от 1 тысячи 400 метров до 3 тысяч 136 квадратных метров.

Компания «Мистраль», по данным сервиса «Сбис», занимается арендой недвижимости. На данный момент рыночная стоимость бизнеса фирмы приближается к 600 млн рублей.

Ранее власти Челябинска сняли с рассмотрения вопрос о строительстве многоэтажного бизнес-центра «Красного и Белого». Вопрос был перенесен на следующие публичные слушания.

Семиэтажное офисное здание планируется построить рядом с главным офисом компании на Чайковского,131. Скрин: администрация г. Челябинск