04 мая 2023
03 мая 2023
02 мая 2023

Сотрудник окружной больницы ЯНАО стал фигурантом уголовного дела

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, прием больных, врач, руки врача
Действия сотрудника больницы расценивают как мошенничество при получении выплат Фото:

Сотрудник Салехардской окружной клинической больницы в ЯНАО стал фигурантом уголовного дела. По информации региональной прокуратуры, начальник договорного отдела отдала руководству поддельный документ.

«Прокуратура города Салехарда провела проверку соблюдения Салехардской окружной больницей требований федерального законодательства, в рамках которой установила, что начальник договорного отдела учреждения в целях придания правомерности отсутствия на рабочем месте и получения социальных выплат в виде пособия, предоставила работодателю подложный документ», — уточнили там. В связи с этим правоохранители возбудили уголовное дело.

Процесс расследования контролирует городская прокуратура. Действие работницы больницы расцениваются как мошенничество при получении выплат.

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Сотрудник Салехардской окружной клинической больницы в ЯНАО стал фигурантом уголовного дела. По информации региональной прокуратуры, начальник договорного отдела отдала руководству поддельный документ. «Прокуратура города Салехарда провела проверку соблюдения Салехардской окружной больницей требований федерального законодательства, в рамках которой установила, что начальник договорного отдела учреждения в целях придания правомерности отсутствия на рабочем месте и получения социальных выплат в виде пособия, предоставила работодателю подложный документ», — уточнили там. В связи с этим правоохранители возбудили уголовное дело. Процесс расследования контролирует городская прокуратура. Действие работницы больницы расцениваются как мошенничество при получении выплат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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