Сотрудник окружной больницы ЯНАО стал фигурантом уголовного дела

Сотрудник Салехардской окружной клинической больницы в ЯНАО стал фигурантом уголовного дела. По информации региональной прокуратуры, начальник договорного отдела отдала руководству поддельный документ.
«Прокуратура города Салехарда провела проверку соблюдения Салехардской окружной больницей требований федерального законодательства, в рамках которой установила, что начальник договорного отдела учреждения в целях придания правомерности отсутствия на рабочем месте и получения социальных выплат в виде пособия, предоставила работодателю подложный документ», — уточнили там. В связи с этим правоохранители возбудили уголовное дело.
Процесс расследования контролирует городская прокуратура. Действие работницы больницы расцениваются как мошенничество при получении выплат.
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