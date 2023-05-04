В Екатеринбурге обнародовали секретные записи задержания Цоя в Киеве. Фото

04 мая 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

На запись, сделанной тайком от милиции, намекает лишь фото с Цоем возле наушников Фото: Московец Илья © URA.RU Екатеринбуржцы первыми в стране смогут услышать записи, которые были сделаны при задержании музыканта Виктора Цоя и лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко в Киеве в 1985 году. Экспонат стал частью выставки «Поколение дворников и сторожей», посвященной русскому року 1980-90-х годов, которую презентовал экс-продюсер групп «Мумий Тролль» и «Ночные снайперы» Александр Кушнир. На пресс-показе выставки в Ельцин Центре побывал корреспондент URA.RU. «Впервые в стране демонстрируется уникальная история. Если вы наденете наушники, то вы выйдете отсюда другим человеком. Там [в записи] очень страшно, там — как был „свинчен“ силами комитета госбезопасности квартирный концерт Цоя и Майка [Науменко]. Милиционеры позвонили в квартиру, чтобы проверить документы, а под диваном писал магнитофон, и милиция об этом не знала», — поделился историей Кушнир. Однако этот артефакт не единственный уникальный экспонат выставки. Посетители смогут увидеть письмо создателя крупнейшего в стране музея группы The Beatles Коли Васина, который писал музыканту Джону Леннону и получил от него в подарок пластинку, ознакомиться с первой публикацией о группе «Аквариум», скандалом с Борисом Гребенщиковым, обменом пластинками в Шувакише и задержаниями поклонников. Особое внимание также уделяется свердловскому рок-клубу. Например, посетители смогут проследить, как формировался сценический образ «Наутилус Помпилиуса»: от подражания группе Kiss до использования униформы армии Врангеля. Торжественное открытие выставки пройдет сегодня в 19:00 в Ельцин Центре. Для всех экспозиция станет доступна с 5 мая и продлится до 16 июля. Посетителей ждет три блока, посвященных рок-клубам СССР — питерскому, московскому, свердловскому и сибирскому, а также зал с импровизированным ДК, похожим на те, где выступали советские рокеры. Кушнир представил на выставке собрание своей коллекции: афиши, плакаты, уникальные письма, самиздат, пленки, фотографии и многое другое, что собирал последние 30 лет. Все это является артефактами из истории «Аквариума» и «Кино», «Наутилуса Помпилиуса» и «Звуков Му», «Гражданской обороны» и «ДДТ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржцы первыми в стране смогут услышать записи, которые были сделаны при задержании музыканта Виктора Цоя и лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко в Киеве в 1985 году. Экспонат стал частью выставки «Поколение дворников и сторожей», посвященной русскому року 1980-90-х годов, которую презентовал экс-продюсер групп «Мумий Тролль» и «Ночные снайперы» Александр Кушнир. На пресс-показе выставки в Ельцин Центре побывал корреспондент URA.RU. «Впервые в стране демонстрируется уникальная история. Если вы наденете наушники, то вы выйдете отсюда другим человеком. Там [в записи] очень страшно, там — как был „свинчен“ силами комитета госбезопасности квартирный концерт Цоя и Майка [Науменко]. Милиционеры позвонили в квартиру, чтобы проверить документы, а под диваном писал магнитофон, и милиция об этом не знала», — поделился историей Кушнир. Однако этот артефакт не единственный уникальный экспонат выставки. Посетители смогут увидеть письмо создателя крупнейшего в стране музея группы The Beatles Коли Васина, который писал музыканту Джону Леннону и получил от него в подарок пластинку, ознакомиться с первой публикацией о группе «Аквариум», скандалом с Борисом Гребенщиковым, обменом пластинками в Шувакише и задержаниями поклонников. Особое внимание также уделяется свердловскому рок-клубу. Например, посетители смогут проследить, как формировался сценический образ «Наутилус Помпилиуса»: от подражания группе Kiss до использования униформы армии Врангеля. Торжественное открытие выставки пройдет сегодня в 19:00 в Ельцин Центре. Для всех экспозиция станет доступна с 5 мая и продлится до 16 июля. Посетителей ждет три блока, посвященных рок-клубам СССР — питерскому, московскому, свердловскому и сибирскому, а также зал с импровизированным ДК, похожим на те, где выступали советские рокеры. Кушнир представил на выставке собрание своей коллекции: афиши, плакаты, уникальные письма, самиздат, пленки, фотографии и многое другое, что собирал последние 30 лет. Все это является артефактами из истории «Аквариума» и «Кино», «Наутилуса Помпилиуса» и «Звуков Му», «Гражданской обороны» и «ДДТ».