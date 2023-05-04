Нидерланды прорабатывают вопрос поставки Украине истребителей F-16

04 мая 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Нидерланды, Дания и Бельгия могут начать поставки истребителей Украине, заявил Марк Рютте Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нидерланды не видят никаких препятствий к началу проработки вопроса со своими партнерами Данией и Бельгией о будущих поставках Украине истребителей F-16. С таким заявлением выступил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. «Нидерланды прорабатывают варианты поставок Украине истребителей F-16», — заявил Рютте. Трансляция велась на youtube-канале офиса президента Украины. Он подчеркнул, что Нидерланды не испытывают каких-либо ограничений по поводу поставок западных самолетов ВСУ и отметил, что нидерландские власти прорабатывают этот вопрос с Данией и Бельгией. Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что НАТО отказывается от поставок истребителей Украине по причине опасений, что ВСУ станут использовать западные самолеты для ударов по территории России. Также отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский может не надеяться на западные самолеты, так как страны Запада сами в них нуждаются, передает «Федеральное агентство новостей».

Нидерланды не видят никаких препятствий к началу проработки вопроса со своими партнерами Данией и Бельгией о будущих поставках Украине истребителей F-16. С таким заявлением выступил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. «Нидерланды прорабатывают варианты поставок Украине истребителей F-16», — заявил Рютте. Трансляция велась на youtube-канале офиса президента Украины. Он подчеркнул, что Нидерланды не испытывают каких-либо ограничений по поводу поставок западных самолетов ВСУ и отметил, что нидерландские власти прорабатывают этот вопрос с Данией и Бельгией. Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что НАТО отказывается от поставок истребителей Украине по причине опасений, что ВСУ станут использовать западные самолеты для ударов по территории России. Также отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский может не надеяться на западные самолеты, так как страны Запада сами в них нуждаются, передает «Федеральное агентство новостей».