Военный эксперт объяснил, почему НАТО не дает Украине истребители

Военный эксперт Кнутов: НАТО не дает Украине истребители из-за опасений эскалации конфликта

03 мая 2023 в 20:57 Размер текста - 17 +

Поставка ВСУ западных самолетов приведет к эскалации конфликта, заявил Юрий Кнутов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО отказывается от поставок истребителей Украине, так как опасается, что, имея в наличии западные самолеты, ВСУ начнут наносить удары по территории России, что приведет к эскалации конфликта. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов. «Франция и Германия понимают, что Украина будет применять их самолеты для обстрелов Крыма и может даже территории России в границах до 24 февраля 2022 года», — передает слова Кнутова Пятый канал. Он подчеркнул, что такое развитие событий приведет к дополнительной эскалации украинского конфликта и возможному будущему военному столкновению стран НАТО с Россией. Среди прочего одной из причин, по которой Франция и Германия не желают поставлять Украине боевые самолеты является то, что они сами могут остаться без должного количества самолетов. Это приведет к снижению защищенности двух стран. Также Украина не владеет своими техникам, которые могут обслуживать западные самолеты. Для этих целей на Украину придется посылать военных НАТО под видом добровольцев, заключил Кнутов. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ получат западные самолеты по результатам грядущего контрнаступления украинской армии. При этом он отметил, что наличие самолетов от Запада помогло бы ВСУ повысить эффективность своего наступления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

НАТО отказывается от поставок истребителей Украине, так как опасается, что, имея в наличии западные самолеты, ВСУ начнут наносить удары по территории России, что приведет к эскалации конфликта. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов. «Франция и Германия понимают, что Украина будет применять их самолеты для обстрелов Крыма и может даже территории России в границах до 24 февраля 2022 года», — передает слова Кнутова Пятый канал. Он подчеркнул, что такое развитие событий приведет к дополнительной эскалации украинского конфликта и возможному будущему военному столкновению стран НАТО с Россией. Среди прочего одной из причин, по которой Франция и Германия не желают поставлять Украине боевые самолеты является то, что они сами могут остаться без должного количества самолетов. Это приведет к снижению защищенности двух стран. Также Украина не владеет своими техникам, которые могут обслуживать западные самолеты. Для этих целей на Украину придется посылать военных НАТО под видом добровольцев, заключил Кнутов. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ получат западные самолеты по результатам грядущего контрнаступления украинской армии. При этом он отметил, что наличие самолетов от Запада помогло бы ВСУ повысить эффективность своего наступления.