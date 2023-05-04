Мэрия Челябинска дала пояснение по проекту строительства офисного центра на Набережной

В Челябинске утверждена перспектива возможного освоения земельного участка под офисный центр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска дала пояснение по проекту строительства офисного центра «Транснефть-Урал» на Набережной. В настоящий момент земельный участок, о котором идет речь в документе, не образован и никому не предоставлен. Компания «Транснефть» выступила инициатором разработки ДПТ, пояснили в пресс-службе мэрии.

«В настоящий момент земельный участок, о котором идет речь в документе, не образован и никому не предоставлен. Компания „Транснефть“ только выступила инициатором разработки ДПТ. В границах улиц Университетская Набережная, Косарева и береговой линии реки Миасс, улицы Северо-Крымской в Калининском районе города Челябинска утверждена перспектива возможного освоения данного земельного участка», — рассказали в мэрии.

В мэрии также отметили, на окончательное одобрение проекта потребуется время. Перед тем как получить разрешение на строительство офисного центра, необходимо образовать земельный участок, через процедуру публичных слушаний получить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка под деловое управление. Далее, после предоставления земельного участка правообладатель должен будет получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, также через публичные слушания.