Тюменцев готовят к эвакуации из-за природных пожаров. Фото

04 мая 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

К двум тюменским селам приближаются пожары Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Жителей сел Перевалово и Ушакова Тюменского района (Тюменская область) предупредили о возможной эвакуации из-за надвигающихся лесных пожаров. Об этом сообщают пользователи паблика «Деревня Ушакова» соцсети «ВКонтакте». Тюменцы опубликовали фотографию объявления. «С территории Успенского МО идет верховой лесной пожар, есть вероятность перехода лесного пожара на территорию Переваловского МО. В связи с чем, жители Ушакова и с. Перевалово, подготовьте документы и необходимые вещи, так как в случае продвижения огня будет проведена эвакуация жителей», — указано в объявлении, опубликованном в паблике «деревня Ушакова». В региональной Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что природные пожары вплотную приблизились к Тюмени. При этом, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. В двух селах Тюменского района может начаться эвакуация из-за лесных пожаров Паблик «Деревня Ушакова» соцсети «ВКонтакте»

Жителей сел Перевалово и Ушакова Тюменского района (Тюменская область) предупредили о возможной эвакуации из-за надвигающихся лесных пожаров. Об этом сообщают пользователи паблика «Деревня Ушакова» соцсети «ВКонтакте». Тюменцы опубликовали фотографию объявления. «С территории Успенского МО идет верховой лесной пожар, есть вероятность перехода лесного пожара на территорию Переваловского МО. В связи с чем, жители Ушакова и с. Перевалово, подготовьте документы и необходимые вещи, так как в случае продвижения огня будет проведена эвакуация жителей», — указано в объявлении, опубликованном в паблике «деревня Ушакова». В региональной Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что природные пожары вплотную приблизились к Тюмени. При этом, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.