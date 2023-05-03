03 мая 2023

Тюменцев готовят к эвакуации из-за природных пожаров. Фото

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Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, мчс, тушение огня, огонь, лесной пожар, учения мчс, тушение пожара, лесные пожары, возгорание, пожарник, пожарная безопасность, ликвидация пожара, пожаротушение, тушение лесных пожаров
К двум тюменским селам приближаются пожары Фото:
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Лесные пожары в России 2023

Жителей сел Перевалово и Ушакова Тюменского района (Тюменская область) предупредили о возможной эвакуации из-за надвигающихся лесных пожаров. Об этом сообщают пользователи паблика «Деревня Ушакова» соцсети «ВКонтакте». Тюменцы опубликовали фотографию объявления.

«С территории Успенского МО идет верховой лесной пожар, есть вероятность перехода лесного пожара на территорию Переваловского МО. В связи с чем, жители Ушакова и с. Перевалово, подготовьте документы и необходимые вещи, так как в случае продвижения огня будет проведена эвакуация жителей», — указано в объявлении, опубликованном в паблике «деревня Ушакова».

В региональной Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что природные пожары вплотную приблизились к Тюмени. При этом, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.

В двух селах Тюменского района может начаться эвакуация из-за лесных пожаров
В двух селах Тюменского района может начаться эвакуация из-за лесных пожаров

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Жителей сел Перевалово и Ушакова Тюменского района (Тюменская область) предупредили о возможной эвакуации из-за надвигающихся лесных пожаров. Об этом сообщают пользователи паблика «Деревня Ушакова» соцсети «ВКонтакте». Тюменцы опубликовали фотографию объявления. «С территории Успенского МО идет верховой лесной пожар, есть вероятность перехода лесного пожара на территорию Переваловского МО. В связи с чем, жители Ушакова и с. Перевалово, подготовьте документы и необходимые вещи, так как в случае продвижения огня будет проведена эвакуация жителей», — указано в объявлении, опубликованном в паблике «деревня Ушакова». В региональной Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что природные пожары вплотную приблизились к Тюмени. При этом, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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