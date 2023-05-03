Природный пожар замечен рядом с тюменским СНТ «Романтик». Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». Там добавили, что в населенном пункте Салаирка, где в ночь на 4 мая сгорели четыре дома, появились новые очаги возгораний.
«В Тюмени горят поля за СНТ „Романтик“. Очевидцы также сообщают, что в селе Салаирка в Тюменской области возобновился огонь», — указано в публикации telegram-канала «Темы Тюмени».
В региональном управлении МЧС агентству сообщили, что тюменские пожарные продолжают работу в местах возникновения ЧП. В борьбе с огнем им помогает Авиалесоохрана.
Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области объявлен особый противопожарный режим. До 13 мая жителям региона запрещено посещать леса и жечь костры.
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