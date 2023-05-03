03 мая 2023

Природные пожары вплотную приблизились к Тюмени. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
Сотрудники МЧС продолжают работать над ликвидацией природных пожаров Фото:
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Природный пожар замечен рядом с тюменским СНТ «Романтик». Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». Там добавили, что в населенном пункте Салаирка, где в ночь на 4 мая сгорели четыре дома, появились новые очаги возгораний.

«В Тюмени горят поля за СНТ „Романтик“. Очевидцы также сообщают, что в селе Салаирка в Тюменской области возобновился огонь», — указано в публикации telegram-канала «Темы Тюмени».

В региональном управлении МЧС агентству сообщили, что тюменские пожарные продолжают работу в местах возникновения ЧП. В борьбе с огнем им помогает Авиалесоохрана.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области объявлен особый противопожарный режим. До 13 мая жителям региона запрещено посещать леса и жечь костры.

К тушению природных пожаров привлечена авиация
К тушению природных пожаров привлечена авиация

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Природный пожар замечен рядом с тюменским СНТ «Романтик». Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». Там добавили, что в населенном пункте Салаирка, где в ночь на 4 мая сгорели четыре дома, появились новые очаги возгораний. «В Тюмени горят поля за СНТ „Романтик“. Очевидцы также сообщают, что в селе Салаирка в Тюменской области возобновился огонь», — указано в публикации telegram-канала «Темы Тюмени». В региональном управлении МЧС агентству сообщили, что тюменские пожарные продолжают работу в местах возникновения ЧП. В борьбе с огнем им помогает Авиалесоохрана. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области объявлен особый противопожарный режим. До 13 мая жителям региона запрещено посещать леса и жечь костры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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