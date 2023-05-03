Природные пожары вплотную приблизились к Тюмени. Фото

04 мая 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС продолжают работать над ликвидацией природных пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Природный пожар замечен рядом с тюменским СНТ «Романтик». Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». Там добавили, что в населенном пункте Салаирка, где в ночь на 4 мая сгорели четыре дома, появились новые очаги возгораний. «В Тюмени горят поля за СНТ „Романтик“. Очевидцы также сообщают, что в селе Салаирка в Тюменской области возобновился огонь», — указано в публикации telegram-канала «Темы Тюмени». В региональном управлении МЧС агентству сообщили, что тюменские пожарные продолжают работу в местах возникновения ЧП. В борьбе с огнем им помогает Авиалесоохрана. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области объявлен особый противопожарный режим. До 13 мая жителям региона запрещено посещать леса и жечь костры. К тушению природных пожаров привлечена авиация telegram-канал «Темы Тюмени»

Природный пожар замечен рядом с тюменским СНТ «Романтик». Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». Там добавили, что в населенном пункте Салаирка, где в ночь на 4 мая сгорели четыре дома, появились новые очаги возгораний. «В Тюмени горят поля за СНТ „Романтик“. Очевидцы также сообщают, что в селе Салаирка в Тюменской области возобновился огонь», — указано в публикации telegram-канала «Темы Тюмени». В региональном управлении МЧС агентству сообщили, что тюменские пожарные продолжают работу в местах возникновения ЧП. В борьбе с огнем им помогает Авиалесоохрана. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области объявлен особый противопожарный режим. До 13 мая жителям региона запрещено посещать леса и жечь костры.