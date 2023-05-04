Курганцы с кнутом напали на пастуха и пытались угнать машину

Подозреваемых арестовали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Белозерского муниципального округа Курганской области напали с кнутом на местного пастуха и пытались угнать машину. Даная информация была размещена 4 мая на сайте областного УМВД.

«Подозреваемые, причиняя телесные повреждения, в т. ч. кнутом, стали требовать деньги и алкоголь у местного пастуха. Мужчина успел сообщить в полицию», — указано в сообщении. О преступлении пострадавший 58-летний местный житель рассказал полиции в апреле.

По данным полиции, ранее неоднократно судимые молодые люди 22 и 23 лет до нападения распивали спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, они решили найти деньги, чтобы купить еще спиртное. Один из них похитил два мобильных телефона у давнего знакомого. После мужчины увидели УАЗ и сломали дверь автомобиля. Подозреваемые смогли завести автомобиль, так как ключ находился в замке зажигания, но УАЗ был неисправен, из-за чего у них не получилось уехать далеко. Также мужчины не обнаружили ценных вещей в машине. После этого они напали на пастуха.

Обоих подозреваемых задержали полицейские. Злоумышленники сознались в содеянном. Мужчин арестовали. Их обвиняют в разбое и неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Также одного из них обвиняют в краже. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.