Пятидесятилетние челябинцы стали чаще ездить на самокатах

В Челябинске интерес к электросамокатам вырос среди разных групп населения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске спрос на услугу проката электросамокатов среди людей старше 50 лет увеличился. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», увеличение в начале сезона 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022 года составило 20%.

«В теплый сезон электросамокаты выступают доступной альтернативой такси, каршерингу и личным автомобилям. Такой способ передвижения предпочитает не только молодежь. Количество пользователей в возрасте старше 50 лет за год выросло на 20%», — рассказали в «Мегафоне».

При этом доля интересантов в возрасте за 50 лет остается низкой: около 10% от числа всех пользователей. Но специалисты отметили, что востребованность техники растет. Ужесточение правил дорожного движения, приравнявших самокаты к средствам индивидуальной мобильности, не снизило интереса к ним. По данным аналитиков мобильного оператора, спрос на аренду девайсов увеличился на треть к аналогичному периоду 2022 года. Информация получена на основе данных о скачивании приложений кикшеринга.

Лидерами по количеству запросов аренды выступают люди в возрасте от 17 до 25 лет. Их доля от общего количества пользователей электросамокатов составляет 47%.

Челябинцы обеспечили городу попадание в топ-15 по числу любителей самокатов. По этому показателю южноуральская столица опередила Владивосток, Новосибирск, Красноярск, Тулу и Калининград. Уральцы в целом продемонстрировали повышенный интерес к самокатам. В Екатеринбурге число пользователей выросло в два раза, а в Тюмени их количество утроилось.