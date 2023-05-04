В Тюменской области открыли «горячую линию» по природным пожарам

Прокуратура Тюменской области открыла «горячую» телефонную линию из-за ухудшения ситуации с распространением природных пожаров. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.
«Учитывая особый противопожарный режим, увеличение количества ландшафтных пожаров, которые могут повлечь причинение ущерба населенным пунктам, прокуратурой области открыты телефоны „горячей линии“ 8 (3452) 34-53-54, 27-04-60 и 27-04-43. Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований принят исчерпывающий комплекс мер реагирования», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.
Там добавили, что прокурор региона Владислав Московских выехал в Тюменский район, где лесные пожары приблизились к населенным пунктам на критическое расстояние. Ранее агентство писало о том, что в случае ухудшения ситуации с распространением огня, в селах Ушакова и Перевалово может начаться эвакуация.
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