В селах Тюменской области началась эвакуация из-за пожаров

04 мая 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

В селе Успенка Тюменского района началась эвакуация Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В селе Успенка Тюменского района началась эвакуация местных жителей из-за распространения огня от верхового пожара. Об этом сообщает telegram-канал областного управления МЧС. «4 мая 2023 года поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе с. Успенка (Тюменский район, Тюменская область). Из 30 жилых домов этого населенного пункта эвакуированы 79 человек. К тушению пожара привлечены 74 человека и 51 единица техники, в том числе, от МЧС России на месте пожара работают 45 человек личного состава и 16 единиц техники», — указано в сообщении ГУ МЧС России по Тюменской области. Там добавили, что над тушением огня также работают несколько вертолетов МИ-8. Ранее агентство писало о том, что жителей двух сел Тюменского района предупредили о возможной эвакуации. Власти посоветовали им заранее подготовить документы и вещи первой необходимости.

В селе Успенка Тюменского района началась эвакуация местных жителей из-за распространения огня от верхового пожара. Об этом сообщает telegram-канал областного управления МЧС. «4 мая 2023 года поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе с. Успенка (Тюменский район, Тюменская область). Из 30 жилых домов этого населенного пункта эвакуированы 79 человек. К тушению пожара привлечены 74 человека и 51 единица техники, в том числе, от МЧС России на месте пожара работают 45 человек личного состава и 16 единиц техники», — указано в сообщении ГУ МЧС России по Тюменской области. Там добавили, что над тушением огня также работают несколько вертолетов МИ-8. Ранее агентство писало о том, что жителей двух сел Тюменского района предупредили о возможной эвакуации. Власти посоветовали им заранее подготовить документы и вещи первой необходимости.