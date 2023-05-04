В селах Тюменской области началась эвакуация из-за пожаров

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Пожар на Ватутина. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
В селе Успенка Тюменского района началась эвакуация Фото:
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В селе Успенка Тюменского района началась эвакуация местных жителей из-за распространения огня от верхового пожара. Об этом сообщает telegram-канал областного управления МЧС.

«4 мая 2023 года поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе с. Успенка (Тюменский район, Тюменская область). Из 30 жилых домов этого населенного пункта эвакуированы 79 человек. К тушению пожара привлечены 74 человека и 51 единица техники, в том числе, от МЧС России на месте пожара работают 45 человек личного состава и 16 единиц техники», — указано в сообщении ГУ МЧС России по Тюменской области.

Там добавили, что над тушением огня также работают несколько вертолетов МИ-8. Ранее агентство писало о том, что жителей двух сел Тюменского района предупредили о возможной эвакуации. Власти посоветовали им заранее подготовить документы и вещи первой необходимости.

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В селе Успенка Тюменского района началась эвакуация местных жителей из-за распространения огня от верхового пожара. Об этом сообщает telegram-канал областного управления МЧС. «4 мая 2023 года поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе с. Успенка (Тюменский район, Тюменская область). Из 30 жилых домов этого населенного пункта эвакуированы 79 человек. К тушению пожара привлечены 74 человека и 51 единица техники, в том числе, от МЧС России на месте пожара работают 45 человек личного состава и 16 единиц техники», — указано в сообщении ГУ МЧС России по Тюменской области. Там добавили, что над тушением огня также работают несколько вертолетов МИ-8. Ранее агентство писало о том, что жителей двух сел Тюменского района предупредили о возможной эвакуации. Власти посоветовали им заранее подготовить документы и вещи первой необходимости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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