03 мая 2023
02 мая 2023

В ЯНАО уменьшились цены на топливо

Росстат: в ЯНАО бензин подешевел за неделю на 0,5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, пистолет азс
ЯНАО вошел в число пяти регионов РФ, где снизились цены на бензин Фото:

В ЯНАО отмечено снижение цен на бензин. Как сообщили в Росстате, за предыдущую неделю его стоимость снизилась на 0,5%.

«Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в пяти субъектах РФ. Более всего он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе — на 0,5%», — указано в документах на сайте Росстата.

Специалисты проанализировали данные за период с 25 апреля по 2 мая. На Ямале средняя цена бензина составила 49,47 рублей. Топливо марки АИ-92 обойдется в 44,63 рубля, АИ-95 — 47,92 рубля, АИ-98 — 62,51 рубля, дизель — 62,13 рубля.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО продается самый дешевый бензин в России. Средняя стоимость бензина в ЯНАО составила 41 рубль 88 копеек. По январским показателям — это самая низкая цена в регионах РФ на марку АИ-92.

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В ЯНАО отмечено снижение цен на бензин. Как сообщили в Росстате, за предыдущую неделю его стоимость снизилась на 0,5%. «Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в пяти субъектах РФ. Более всего он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе — на 0,5%», — указано в документах на сайте Росстата. Специалисты проанализировали данные за период с 25 апреля по 2 мая. На Ямале средняя цена бензина составила 49,47 рублей. Топливо марки АИ-92 обойдется в 44,63 рубля, АИ-95 — 47,92 рубля, АИ-98 — 62,51 рубля, дизель — 62,13 рубля. Ранее сообщалось, что в ЯНАО продается самый дешевый бензин в России. Средняя стоимость бензина в ЯНАО составила 41 рубль 88 копеек. По январским показателям — это самая низкая цена в регионах РФ на марку АИ-92.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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