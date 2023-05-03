В ЯНАО уменьшились цены на топливо

Росстат: в ЯНАО бензин подешевел за неделю на 0,5%

04 мая 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

ЯНАО вошел в число пяти регионов РФ, где снизились цены на бензин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО отмечено снижение цен на бензин. Как сообщили в Росстате, за предыдущую неделю его стоимость снизилась на 0,5%. «Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в пяти субъектах РФ. Более всего он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе — на 0,5%», — указано в документах на сайте Росстата. Специалисты проанализировали данные за период с 25 апреля по 2 мая. На Ямале средняя цена бензина составила 49,47 рублей. Топливо марки АИ-92 обойдется в 44,63 рубля, АИ-95 — 47,92 рубля, АИ-98 — 62,51 рубля, дизель — 62,13 рубля. Ранее сообщалось, что в ЯНАО продается самый дешевый бензин в России. Средняя стоимость бензина в ЯНАО составила 41 рубль 88 копеек. По январским показателям — это самая низкая цена в регионах РФ на марку АИ-92.

В ЯНАО отмечено снижение цен на бензин. Как сообщили в Росстате, за предыдущую неделю его стоимость снизилась на 0,5%. «Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в пяти субъектах РФ. Более всего он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе — на 0,5%», — указано в документах на сайте Росстата. Специалисты проанализировали данные за период с 25 апреля по 2 мая. На Ямале средняя цена бензина составила 49,47 рублей. Топливо марки АИ-92 обойдется в 44,63 рубля, АИ-95 — 47,92 рубля, АИ-98 — 62,51 рубля, дизель — 62,13 рубля. Ранее сообщалось, что в ЯНАО продается самый дешевый бензин в России. Средняя стоимость бензина в ЯНАО составила 41 рубль 88 копеек. По январским показателям — это самая низкая цена в регионах РФ на марку АИ-92.