В ЯНАО уменьшились цены на топливо

В ЯНАО отмечено снижение цен на бензин. Как сообщили в Росстате, за предыдущую неделю его стоимость снизилась на 0,5%.
«Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в пяти субъектах РФ. Более всего он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе — на 0,5%», — указано в документах на сайте Росстата.
Специалисты проанализировали данные за период с 25 апреля по 2 мая. На Ямале средняя цена бензина составила 49,47 рублей. Топливо марки АИ-92 обойдется в 44,63 рубля, АИ-95 — 47,92 рубля, АИ-98 — 62,51 рубля, дизель — 62,13 рубля.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО продается самый дешевый бензин в России. Средняя стоимость бензина в ЯНАО составила 41 рубль 88 копеек. По январским показателям — это самая низкая цена в регионах РФ на марку АИ-92.
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