В свердловском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации

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Открытая лицензия на 29.07.2015. Лесной пожар, пожар, лес
Режим ЧС введен из-за двух крупных лесных пожаров Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Асбестовском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с двумя крупными пожарами. Об этом сказано в постановлении главы Асбестовского ГО.

«В связи с возникновением двух крупных лесных пожаров в районе Черного озера у границы Березовского ГО и в районе линии электропередач за поселком Красноармейский, введен режим чрезвычайной ситуации в Асбестовском ГО. Постановление главы Асбестовского городского округа от от 04.05.2023 № 30-ПГ «О режиме чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера», — сообщили на официальном сайте администрации Асбестовского ГО.

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В Асбестовском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с двумя крупными пожарами. Об этом сказано в постановлении главы Асбестовского ГО. «В связи с возникновением двух крупных лесных пожаров в районе Черного озера у границы Березовского ГО и в районе линии электропередач за поселком Красноармейский, введен режим чрезвычайной ситуации в Асбестовском ГО. Постановление главы Асбестовского городского округа от от 04.05.2023 № 30-ПГ «О режиме чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера», — сообщили на официальном сайте администрации Асбестовского ГО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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