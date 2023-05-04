В свердловском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации

Режим ЧС введен из-за двух крупных лесных пожаров Фото: aviales.ru

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

В Асбестовском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с двумя крупными пожарами. Об этом сказано в постановлении главы Асбестовского ГО.

«В связи с возникновением двух крупных лесных пожаров в районе Черного озера у границы Березовского ГО и в районе линии электропередач за поселком Красноармейский, введен режим чрезвычайной ситуации в Асбестовском ГО. Постановление главы Асбестовского городского округа от от 04.05.2023 № 30-ПГ «О режиме чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера», — сообщили на официальном сайте администрации Асбестовского ГО.