В свердловском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации

Режим ЧС введен из-за двух крупных лесных пожаров
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
В Асбестовском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с двумя крупными пожарами. Об этом сказано в постановлении главы Асбестовского ГО.
«В связи с возникновением двух крупных лесных пожаров в районе Черного озера у границы Березовского ГО и в районе линии электропередач за поселком Красноармейский, введен режим чрезвычайной ситуации в Асбестовском ГО. Постановление главы Асбестовского городского округа от от 04.05.2023 № 30-ПГ «О режиме чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера», — сообщили на официальном сайте администрации Асбестовского ГО.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!