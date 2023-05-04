В Италии созвали спецкомиссию из-за роста цен на макароны

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Бизнес-ланч. Нижневартовск, макароны, паста
Макароны в Италии подорожали на 11% Фото:

В Италии зафиксировали сильный рост цен на макароны. Министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо распорядился созвать специальную Комиссию быстрого предупреждения. Об этом заявил сам Урсо.

«Согласно официальным данным, цены на макаронные изделия, на базе которых делают многие популярные блюда итальянской кухни, в марте в годовом исчислении выросли на 17,5%», — пишет РИА Новости. В материале уточнили, что заседание комиссии быстрого предупреждения назначено на 11 мая. Уточняется, что рост стоимости произошел на фоне снижения цен на зерно пшеницы.

Ранее сообщалось, что еда и напитки будут обходиться депутатам Европейского парламента дороже, передает телеканал 360. Украинский политик Владимир Олейник заявил, что Европу будет ждать голод в 2023 году.

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В Италии зафиксировали сильный рост цен на макароны. Министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо распорядился созвать специальную Комиссию быстрого предупреждения. Об этом заявил сам Урсо. «Согласно официальным данным, цены на макаронные изделия, на базе которых делают многие популярные блюда итальянской кухни, в марте в годовом исчислении выросли на 17,5%», — пишет РИА Новости. В материале уточнили, что заседание комиссии быстрого предупреждения назначено на 11 мая. Уточняется, что рост стоимости произошел на фоне снижения цен на зерно пшеницы. Ранее сообщалось, что еда и напитки будут обходиться депутатам Европейского парламента дороже, передает телеканал 360. Украинский политик Владимир Олейник заявил, что Европу будет ждать голод в 2023 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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