Сенатор от ХМАО похвалил мэра Нижневартовска

Сенатор от ХМАО Исаков отметил мэра Нижневартовска за помощь многодетной семье

05 мая 2023 в 00:25 Размер текста - 17 +

Многодетной семье помогли решить жилищный вопрос Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков отметил работу мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко. Глава города помог многодетной семье решить жилищный вопрос, сообщил сенатор. «Не часто хвалю руководителей муниципалитетов, но сегодня тот случай, когда хочу отметить личный вклад и помощь главы города Нижневартовска Дмитрия Кощенко в успешном решении сложного обращения. Недавно ко мне обратился многодетный отец по жилищному вопросу. <…> Надо отдать должное руководителю муниципалитета — Дмитрий Александрович оперативно и эффективно решил эту задачу, итогом стало благополучие многодетной семьи», — рассказал Исаков в своем telegram-канале. Сенатор лично познакомился с семьей, а позднее на встрече с мэром предложил варианты решения вопроса. Исаков отметил, что чиновникам важно организовать индивидуальную работу с обращениями жителей. «Считаю важным не допускать формализма и сухих „отписок“ в работе с населением, а подходить к рассмотрению обращений граждан индивидуально и решать их наиболее эффективно», — резюмировал он. Ранее URA.RU рассказывало, что многодетной матери-одиночке Вере Заостровской из Сургутского района, которая живет в балке, мэрия выделит однокомнатную квартиру площадью 41 квадратный метр. Жилье предоставят по решению суда.

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков отметил работу мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко. Глава города помог многодетной семье решить жилищный вопрос, сообщил сенатор. «Не часто хвалю руководителей муниципалитетов, но сегодня тот случай, когда хочу отметить личный вклад и помощь главы города Нижневартовска Дмитрия Кощенко в успешном решении сложного обращения. Недавно ко мне обратился многодетный отец по жилищному вопросу. <…> Надо отдать должное руководителю муниципалитета — Дмитрий Александрович оперативно и эффективно решил эту задачу, итогом стало благополучие многодетной семьи», — рассказал Исаков в своем telegram-канале. Сенатор лично познакомился с семьей, а позднее на встрече с мэром предложил варианты решения вопроса. Исаков отметил, что чиновникам важно организовать индивидуальную работу с обращениями жителей. «Считаю важным не допускать формализма и сухих „отписок“ в работе с населением, а подходить к рассмотрению обращений граждан индивидуально и решать их наиболее эффективно», — резюмировал он. Ранее URA.RU рассказывало, что многодетной матери-одиночке Вере Заостровской из Сургутского района, которая живет в балке, мэрия выделит однокомнатную квартиру площадью 41 квадратный метр. Жилье предоставят по решению суда.