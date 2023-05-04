04 мая 2023
03 мая 2023

Сенатор от ХМАО похвалил мэра Нижневартовска

Сенатор от ХМАО Исаков отметил мэра Нижневартовска за помощь многодетной семье
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство жилого квартала Екатерининский парк. Екатеринбург, недвижимость, новое жилье, новостройки, новая квартира, черновая отделка
Многодетной семье помогли решить жилищный вопрос Фото:

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков отметил работу мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко. Глава города помог многодетной семье решить жилищный вопрос, сообщил сенатор.

«Не часто хвалю руководителей муниципалитетов, но сегодня тот случай, когда хочу отметить личный вклад и помощь главы города Нижневартовска Дмитрия Кощенко в успешном решении сложного обращения. Недавно ко мне обратился многодетный отец по жилищному вопросу. <…> Надо отдать должное руководителю муниципалитета — Дмитрий Александрович оперативно и эффективно решил эту задачу, итогом стало благополучие многодетной семьи», — рассказал Исаков в своем telegram-канале.

Сенатор лично познакомился с семьей, а позднее на встрече с мэром предложил варианты решения вопроса. Исаков отметил, что чиновникам важно организовать индивидуальную работу с обращениями жителей. «Считаю важным не допускать формализма и сухих „отписок“ в работе с населением, а подходить к рассмотрению обращений граждан индивидуально и решать их наиболее эффективно», — резюмировал он.

Ранее URA.RU рассказывало, что многодетной матери-одиночке Вере Заостровской из Сургутского района, которая живет в балке, мэрия выделит однокомнатную квартиру площадью 41 квадратный метр. Жилье предоставят по решению суда.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков отметил работу мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко. Глава города помог многодетной семье решить жилищный вопрос, сообщил сенатор. «Не часто хвалю руководителей муниципалитетов, но сегодня тот случай, когда хочу отметить личный вклад и помощь главы города Нижневартовска Дмитрия Кощенко в успешном решении сложного обращения. Недавно ко мне обратился многодетный отец по жилищному вопросу. <…> Надо отдать должное руководителю муниципалитета — Дмитрий Александрович оперативно и эффективно решил эту задачу, итогом стало благополучие многодетной семьи», — рассказал Исаков в своем telegram-канале. Сенатор лично познакомился с семьей, а позднее на встрече с мэром предложил варианты решения вопроса. Исаков отметил, что чиновникам важно организовать индивидуальную работу с обращениями жителей. «Считаю важным не допускать формализма и сухих „отписок“ в работе с населением, а подходить к рассмотрению обращений граждан индивидуально и решать их наиболее эффективно», — резюмировал он. Ранее URA.RU рассказывало, что многодетной матери-одиночке Вере Заостровской из Сургутского района, которая живет в балке, мэрия выделит однокомнатную квартиру площадью 41 квадратный метр. Жилье предоставят по решению суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...