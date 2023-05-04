04 мая 2023
03 мая 2023
02 мая 2023

Жители ЯНАО в соцсетях спорят из-за ночных дорожных работ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночной рейд по ремонту дорог. Екатеринбург, ремонт дороги, самосвал, ночь
Жители Ноябрьска спорят из-за дорожных работ (фото из архива) Фото:

Жители Ноябрьска (ЯНАО) поспорили из-за дорожных работ, которые проводят поздним вечером и ночью. Горожане обсудили вопрос в соцсетях.

«А можно это делать днем?», — жалуется автор видео в telegram-канале NSK. «Можно. Потом вы будете ныть, что дорогу вовремя не сдали», — написала в комментариях Диана Петрик. «А потом будете ныть, что днем проехать не можете», — поделился Aleksandr Kalshnikov.

Аналогичный пост также опубликован в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Под публикацией горожане также обсудили вопрос. «Грохочет до сих пор. Время таких работ ночью недопустимо. Кому-то утром на работу», — поделилась Ирина Живцова. Игорь Загиев ответил, что подобные работы ночью разрешены. «А можно чтоб нытики заткнулись и легли спать?» — возмутилась Альбинка Камалетдинова.

В администрацию Ноябрьска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое жители в соцсети пожаловались на дорожников, которые укладывают асфальт в дождь. Мнения жителей разделились, в комментариях они устроили спор.

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Жители Ноябрьска (ЯНАО) поспорили из-за дорожных работ, которые проводят поздним вечером и ночью. Горожане обсудили вопрос в соцсетях. «А можно это делать днем?», — жалуется автор видео в telegram-канале NSK. «Можно. Потом вы будете ныть, что дорогу вовремя не сдали», — написала в комментариях Диана Петрик. «А потом будете ныть, что днем проехать не можете», — поделился Aleksandr Kalshnikov. Аналогичный пост также опубликован в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Под публикацией горожане также обсудили вопрос. «Грохочет до сих пор. Время таких работ ночью недопустимо. Кому-то утром на работу», — поделилась Ирина Живцова. Игорь Загиев ответил, что подобные работы ночью разрешены. «А можно чтоб нытики заткнулись и легли спать?» — возмутилась Альбинка Камалетдинова. В администрацию Ноябрьска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое жители в соцсети пожаловались на дорожников, которые укладывают асфальт в дождь. Мнения жителей разделились, в комментариях они устроили спор.
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