Бывший завод пермского миллиардера сократил выручку и увеличил убытки

Пермский мясоперерабатывающий завод «Телец» в 2022 году накопил убытки на 116 млн рублей

05 мая 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

В 2022 году мясоперерабатывающий завод не смог выбраться из убытков (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Убыточный мясоперерабатывающий завод «Телец» (ООО МПЗ «Телец»), совладельцем которого ранее являлся пермский миллиардер Александр Репин, в 2022 году снизил выручку и стал еще убыточнее. Об этом сообщается в годовом отчете о финансовых результатах предприятия, опубликованном в сервисе СБИС. «ООО МПЗ „Телец“, Пермский край, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 265,2 млн рублей, убыток — 116,8 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка завода составляла 321,2 млн рублей, чистый убыток — 98,3 млн рублей. Мясоперерабатывающий завод «Телец» был основан в 2006 году в Кунгуре. Предприятие выпускает колбасные изделия из мяса свинины, говядины и птицы. В 2016 году МПЗ оказался на грани банкротства. Тогда владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин выкупил у владельцев предприятия долговые обязательства и стал основным собственником завода. В апреле 2022 года завод, накопив долгов на 790 миллионов рублей, обратился в арбитражный суд с иском о самобанкротстве. Суд заявление отклонил. Репин позже вышел из состава учредителей, назвав завод «неудачным для себя проектом».

Убыточный мясоперерабатывающий завод «Телец» (ООО МПЗ «Телец»), совладельцем которого ранее являлся пермский миллиардер Александр Репин, в 2022 году снизил выручку и стал еще убыточнее. Об этом сообщается в годовом отчете о финансовых результатах предприятия, опубликованном в сервисе СБИС. «ООО МПЗ „Телец“, Пермский край, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 265,2 млн рублей, убыток — 116,8 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка завода составляла 321,2 млн рублей, чистый убыток — 98,3 млн рублей. Мясоперерабатывающий завод «Телец» был основан в 2006 году в Кунгуре. Предприятие выпускает колбасные изделия из мяса свинины, говядины и птицы. В 2016 году МПЗ оказался на грани банкротства. Тогда владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин выкупил у владельцев предприятия долговые обязательства и стал основным собственником завода. В апреле 2022 года завод, накопив долгов на 790 миллионов рублей, обратился в арбитражный суд с иском о самобанкротстве. Суд заявление отклонил. Репин позже вышел из состава учредителей, назвав завод «неудачным для себя проектом».