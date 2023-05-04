«Коммерсант»: одежная сеть Uniqlo закроет большинство магазинов в РФ

05 мая 2023 в 04:44 Размер текста - 17 +

Сеть Uniqlo закроет большую часть точек в России Фото: Данил Постаногов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Японская зарубежная сеть магазинов одежды Uniqlo закроет большинство торговых точек в России. Об этом сообщила директор ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. «Фактически сеть сейчас полностью сворачивает бизнес в РФ», — передает слова Малахатько « Коммерсант ». До весны 2022 года в стране работало 50 точек под брендом Uniqlo. В январе 2023 года их насчитывалось 27, магазины были временно закрыты. Представители сети пока не делали официальных заявлений об уходе из страны. Эксперты на рынке торговой недвижимости утверждают о запуске процесса. Большую часть освобождаемых торговых площадей займет российская сеть Gloria Jeans. Убытки Uniqlo по итогам 2022 года составили более 10 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что крупные зарубежные сети одежды, ушедшие с рынка после начала СВО, будут вынуждены списать 800 млн долларов. Так, ликвидация магазинов H&M, принесла убытки на сумму около 190 млн долларов. Крупные зарубежные сети одежды приостановили свою деятельность в России в начале марта в связи с началом спецоперации России на Украине. Среди ушедших брендов — Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Zara, Massimo Dutti, ASOS, Adidas и другие.

Японская зарубежная сеть магазинов одежды Uniqlo закроет большинство торговых точек в России. Об этом сообщила директор ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. «Фактически сеть сейчас полностью сворачивает бизнес в РФ», — передает слова Малахатько «Коммерсант». До весны 2022 года в стране работало 50 точек под брендом Uniqlo. В январе 2023 года их насчитывалось 27, магазины были временно закрыты. Представители сети пока не делали официальных заявлений об уходе из страны. Эксперты на рынке торговой недвижимости утверждают о запуске процесса. Большую часть освобождаемых торговых площадей займет российская сеть Gloria Jeans. Убытки Uniqlo по итогам 2022 года составили более 10 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что крупные зарубежные сети одежды, ушедшие с рынка после начала СВО, будут вынуждены списать 800 млн долларов. Так, ликвидация магазинов H&M, принесла убытки на сумму около 190 млн долларов. Крупные зарубежные сети одежды приостановили свою деятельность в России в начале марта в связи с началом спецоперации России на Украине. Среди ушедших брендов — Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Zara, Massimo Dutti, ASOS, Adidas и другие.