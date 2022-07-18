«Ъ»: H&M, Zara и Uniqlo заплатят рекордные суммы за уход из РФ

19 июля 2022 в 04:34 Размер текста - 17 +

Убытки H&M после закрытия магазинов в России составят около 190 млн долларов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Крупные зарубежные сети одежды, остановившие работу в РФ после начала спецоперации на Украине, в случае полного ухода с российского рынка будут вынуждены списать 800 млн долларов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оценки аудиторов. «H&M, объявивший 18 июля о полном сворачивании бизнеса в России, официально заявил, что общие потери от закрытия всех магазинов достигнут 2 млрд шведских крон (около 190 млн долларов). Если все международные одежные бренды решат поступить, как H&M, общая сумма их убытков составит 760—800 млн долларов», — говорится в статье. По информации издания, самые заметные убытки могут оказаться у испанской корпорации Inditex (сети Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear) — около 300 млн долларов. Японская Uniqlo рискует потерять порядка 150—170 млн долларов, примерно такая же сумма — у французской Decathlon. Как утверждают авторы, усугубить потери брендов могут претензии российских арендодателей. «Часть зарубежных ритейлеров, объявивших о приостановке работы в РФ, уже начали получать иски от владельцев торговых площадей <…> С мая по середину июля зарегистрировано более 30 заявлений с общей суммой требования на более чем 2,3 млрд рублей. Из них 1,46 млрд рублей пришлось на Inditex, 563 млн рублей — на H&M», — пишут обозреватели. Шведская компания H&M, занимающаяся продажей одежды, 18 июля заявила об окончательном уходе из России, на следующий день аналогичное решение принял испанский бренд одежды Mango. Сети приостановили свою деятельность в России в начале марта в связи с ситуацией на Украине. На данный момент H&M планирует открыть физические магазины в России, чтобы распродать оставшиеся запасы. Вместе с ней приостановили работу в России бренды Calvin Klein, Tommy Hilfiger, владелец бренда Zara, Massimo Dutti и других — компания Inditex, а также компании ASOS, и Adidas. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Крупные зарубежные сети одежды, остановившие работу в РФ после начала спецоперации на Украине, в случае полного ухода с российского рынка будут вынуждены списать 800 млн долларов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оценки аудиторов. «H&M, объявивший 18 июля о полном сворачивании бизнеса в России, официально заявил, что общие потери от закрытия всех магазинов достигнут 2 млрд шведских крон (около 190 млн долларов). Если все международные одежные бренды решат поступить, как H&M, общая сумма их убытков составит 760—800 млн долларов», — говорится в статье. По информации издания, самые заметные убытки могут оказаться у испанской корпорации Inditex (сети Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear) — около 300 млн долларов. Японская Uniqlo рискует потерять порядка 150—170 млн долларов, примерно такая же сумма — у французской Decathlon. Как утверждают авторы, усугубить потери брендов могут претензии российских арендодателей. «Часть зарубежных ритейлеров, объявивших о приостановке работы в РФ, уже начали получать иски от владельцев торговых площадей <…> С мая по середину июля зарегистрировано более 30 заявлений с общей суммой требования на более чем 2,3 млрд рублей. Из них 1,46 млрд рублей пришлось на Inditex, 563 млн рублей — на H&M», — пишут обозреватели. Шведская компания H&M, занимающаяся продажей одежды, 18 июля заявила об окончательном уходе из России, на следующий день аналогичное решение принял испанский бренд одежды Mango. Сети приостановили свою деятельность в России в начале марта в связи с ситуацией на Украине. На данный момент H&M планирует открыть физические магазины в России, чтобы распродать оставшиеся запасы. Вместе с ней приостановили работу в России бренды Calvin Klein, Tommy Hilfiger, владелец бренда Zara, Massimo Dutti и других — компания Inditex, а также компании ASOS, и Adidas.