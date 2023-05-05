«Известия» выяснили, как пройдет День Победы в новых регионах РФ

«Известия»: в новых регионах День Победы пройдет в онлайн-формате
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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, горсад, 9 мая, арт объект, праздник победы, украшение города к 9 мая
В новых регионах 9 мая пройдут онлайн-акции и спектакли в социальных сетях Фото:

В ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях вместо парадов в День Победы пройдут онлайн-акции и спектакли в социальных сетях. Об этом сообщили в регионах.

«Власти новых российских регионов, несмотря на военное положение и угрозу обстрелов, не планируют полностью отказываться от празднования победы в ВОВ. Большинство мероприятий они перевели в альтернативный формат без массового скопления людей, отменив также парад Победы. При этом каждый житель будет иметь возможность присоединиться к патриотическим акциям», — передают информацию регионов «Известия».

По словам министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрия Сидорова, массовые мероприятия в регионе будут отменены, однако «Бессмертный автополк Луганщины» состоится. По его словам, фото дедов, прошедших войну, разместят под стеклами автомобилей, которые будут курсировать по городам.

Сенатор ДНР Наталья Никоронорова отметила, что в республике возможно проведение салюта. В Запорожской области все желающие смогут принять участие в «Бессмертном полку» онлайн. На улицах Херсонской области разместят баннеры с изображением херсонцев — героев.

Ранее сообщалось, что параде Победы на Красной площади в Москве, а также в некоторых регионах России, примет участие техника, доработанная с учетом опыта СВО. В честь праздника в Москве пройдет более 100 спектаклей и концертов, посвященных Дню Победы, пишет RT.

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В ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях вместо парадов в День Победы пройдут онлайн-акции и спектакли в социальных сетях. Об этом сообщили в регионах. «Власти новых российских регионов, несмотря на военное положение и угрозу обстрелов, не планируют полностью отказываться от празднования победы в ВОВ. Большинство мероприятий они перевели в альтернативный формат без массового скопления людей, отменив также парад Победы. При этом каждый житель будет иметь возможность присоединиться к патриотическим акциям», — передают информацию регионов «Известия». По словам министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрия Сидорова, массовые мероприятия в регионе будут отменены, однако «Бессмертный автополк Луганщины» состоится. По его словам, фото дедов, прошедших войну, разместят под стеклами автомобилей, которые будут курсировать по городам. Сенатор ДНР Наталья Никоронорова отметила, что в республике возможно проведение салюта. В Запорожской области все желающие смогут принять участие в «Бессмертном полку» онлайн. На улицах Херсонской области разместят баннеры с изображением херсонцев — героев. Ранее сообщалось, что параде Победы на Красной площади в Москве, а также в некоторых регионах России, примет участие техника, доработанная с учетом опыта СВО. В честь праздника в Москве пройдет более 100 спектаклей и концертов, посвященных Дню Победы, пишет RT.
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