«Известия»: на парад 9 мая выйдет техника, доработанная с учетом спецоперации

05 мая 2023 в 03:33 Размер текста - 17 +

Модернизация техники ведется непрерывно по результатам боев в зоне СВО, заявил эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В параде Победы на Красной площади в Москве, а также в некоторых регионах России, примет участие техника, доработанная с учетом опыта СВО. Об этом заявил военный эксперт Виктор Мураховский. «Сам парад, который проходит в такое время, — уже значимое событие. И то, что там будут участники спецоперации, тоже крайне важно. Обширная номенклатура техники доработана с учетом опыта СВО: танки, самоходные артиллерийские установки. Самое главное — модернизация ведется непрерывно по результатам боев. Например, танки Т-72Б3М усовершенствуются, наверное, каждый месяц», — передают слова эксперта «Известия». В параде также примут участие модернизированные боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82, так же зенитная ракетная система C-350 «Витязь». Впервые будет представлен бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат», который создавался после начала спецоперации и с учетом опыта боевых действий, пишет газета. Ранее сообщалось, что танк Т-90М «Прорыв», произведенный на «Уралвагонзаводе», зарекомендовал себя, как лучший на СВО. Его оснастили аппаратурой, позволяющей эффективно поражать цели. Кроме того, опытно-конструкторское бюро «Техника» разработало комплект бронезащиты для автомобилей Росгвардии. Уточнялось, что этот комплект можно установить с учетом опыта эксплуатации машин в зоне спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В параде Победы на Красной площади в Москве, а также в некоторых регионах России, примет участие техника, доработанная с учетом опыта СВО. Об этом заявил военный эксперт Виктор Мураховский. «Сам парад, который проходит в такое время, — уже значимое событие. И то, что там будут участники спецоперации, тоже крайне важно. Обширная номенклатура техники доработана с учетом опыта СВО: танки, самоходные артиллерийские установки. Самое главное — модернизация ведется непрерывно по результатам боев. Например, танки Т-72Б3М усовершенствуются, наверное, каждый месяц», — передают слова эксперта «Известия». В параде также примут участие модернизированные боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82, так же зенитная ракетная система C-350 «Витязь». Впервые будет представлен бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат», который создавался после начала спецоперации и с учетом опыта боевых действий, пишет газета. Ранее сообщалось, что танк Т-90М «Прорыв», произведенный на «Уралвагонзаводе», зарекомендовал себя, как лучший на СВО. Его оснастили аппаратурой, позволяющей эффективно поражать цели. Кроме того, опытно-конструкторское бюро «Техника» разработало комплект бронезащиты для автомобилей Росгвардии. Уточнялось, что этот комплект можно установить с учетом опыта эксплуатации машин в зоне спецоперации.