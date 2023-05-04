04 мая 2023

«Известия»: на парад 9 мая выйдет техника, доработанная с учетом спецоперации

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Генеральная репетиция Парада Победы-2022. Москва, военная техника, армия, военные, вооружение, парад победы, сау, 9 мая, красная площадь, солдат, мста
Модернизация техники ведется непрерывно по результатам боев в зоне СВО, заявил эксперт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В параде Победы на Красной площади в Москве, а также в некоторых регионах России, примет участие техника, доработанная с учетом опыта СВО. Об этом заявил военный эксперт Виктор Мураховский.

«Сам парад, который проходит в такое время, — уже значимое событие. И то, что там будут участники спецоперации, тоже крайне важно. Обширная номенклатура техники доработана с учетом опыта СВО: танки, самоходные артиллерийские установки. Самое главное — модернизация ведется непрерывно по результатам боев. Например, танки Т-72Б3М усовершенствуются, наверное, каждый месяц», — передают слова эксперта «Известия».

В параде также примут участие модернизированные боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82, так же зенитная ракетная система C-350 «Витязь». Впервые будет представлен бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат», который создавался после начала спецоперации и с учетом опыта боевых действий, пишет газета.

Ранее сообщалось, что танк Т-90М «Прорыв», произведенный на «Уралвагонзаводе», зарекомендовал себя, как лучший на СВО. Его оснастили аппаратурой, позволяющей эффективно поражать цели. Кроме того, опытно-конструкторское бюро «Техника» разработало комплект бронезащиты для автомобилей Росгвардии. Уточнялось, что этот комплект можно установить с учетом опыта эксплуатации машин в зоне спецоперации.

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В параде Победы на Красной площади в Москве, а также в некоторых регионах России, примет участие техника, доработанная с учетом опыта СВО. Об этом заявил военный эксперт Виктор Мураховский. «Сам парад, который проходит в такое время, — уже значимое событие. И то, что там будут участники спецоперации, тоже крайне важно. Обширная номенклатура техники доработана с учетом опыта СВО: танки, самоходные артиллерийские установки. Самое главное — модернизация ведется непрерывно по результатам боев. Например, танки Т-72Б3М усовершенствуются, наверное, каждый месяц», — передают слова эксперта «Известия». В параде также примут участие модернизированные боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82, так же зенитная ракетная система C-350 «Витязь». Впервые будет представлен бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат», который создавался после начала спецоперации и с учетом опыта боевых действий, пишет газета. Ранее сообщалось, что танк Т-90М «Прорыв», произведенный на «Уралвагонзаводе», зарекомендовал себя, как лучший на СВО. Его оснастили аппаратурой, позволяющей эффективно поражать цели. Кроме того, опытно-конструкторское бюро «Техника» разработало комплект бронезащиты для автомобилей Росгвардии. Уточнялось, что этот комплект можно установить с учетом опыта эксплуатации машин в зоне спецоперации.
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