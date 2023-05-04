Жителей ЯНАО в выходные ожидают снег с дождем и порывистый ветер

05 мая 2023 в 06:37 Размер текста - 17 +

В ЯНАО вновь будет ветрено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе в ближайшие дни ожидается снег с дождем и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом заявили синоптики. «В понедельник и вторник, 8 и 9 мая, осадки ожидаются в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. В окружной столице в День Победы потеплеет до +4 градусов, ночью температура опустится до -11. В Новом Уренгое в этот день ожидается от -1 до -10, в Ноябрьске — от +4 до -3», — передает информацию синоптиков сайт Gismeteo. Уточняется, что ветер будет дуть со скоростью 7-11 метров в секунду. В понедельник, 8 мая, синоптики прогнозируют усиление ветра, в Ноябрьске до 16 метров в секунду, в Новом Уренгое до 15 метров в секунду. В субботу и воскресенье, 6 и 7 мая, в округе ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью до -8, по северо-востоку до -13, днем от -1 до +7, местами до +12 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 7-13 метров в секунду, с порывами до 17 метров, сообщили на сайте Обь-Иртышского УГМС. Ранее сообщалось, что в первой половине мая на территории Ямало-Ненецкого автономного округа температура воздуха начнет подниматься до +13. Со 2 по 14 мая в регионе будет наблюдаться семь малооблачных дней.

В Ямало-Ненецком автономном округе в ближайшие дни ожидается снег с дождем и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом заявили синоптики. «В понедельник и вторник, 8 и 9 мая, осадки ожидаются в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. В окружной столице в День Победы потеплеет до +4 градусов, ночью температура опустится до -11. В Новом Уренгое в этот день ожидается от -1 до -10, в Ноябрьске — от +4 до -3», — передает информацию синоптиков сайт Gismeteo. Уточняется, что ветер будет дуть со скоростью 7-11 метров в секунду. В понедельник, 8 мая, синоптики прогнозируют усиление ветра, в Ноябрьске до 16 метров в секунду, в Новом Уренгое до 15 метров в секунду. В субботу и воскресенье, 6 и 7 мая, в округе ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью до -8, по северо-востоку до -13, днем от -1 до +7, местами до +12 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 7-13 метров в секунду, с порывами до 17 метров, сообщили на сайте Обь-Иртышского УГМС. Ранее сообщалось, что в первой половине мая на территории Ямало-Ненецкого автономного округа температура воздуха начнет подниматься до +13. Со 2 по 14 мая в регионе будет наблюдаться семь малооблачных дней.