Советник Янг: Китай и Россия извлекут выгоду из объявления США дефолта

Китай и Россия извлекут выгоду из объявления Соединенными Штатами дефолта. Об этом в Белом доме заявила американский политический советник, директор Административно-бюджетного управления Шаланда Янг.
«Такие страны, как Китай и Россия извлекут выгоду из „хаоса“, который возникнет, если Соединенные Штаты объявят дефолт по своему долгу. И используют это как доказательство того, что демократия не работает», — пишет издание
Чуть ранее экономист Максим Чирков предрек кризис хуже, чем в 2008 году из-за решения США. Америка, продолжая повышать потолок госдолга, может добиться краха доллара и сильнейшего экономического кризиса, поделился в беседе с URA.RU доцент кафедры политической экономии МГУ.
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