Советник Янг: Китай и Россия извлекут выгоду из объявления США дефолта

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Дефолт США будет дискредитацией демократии, считает Янг Фото:

Китай и Россия извлекут выгоду из объявления Соединенными Штатами дефолта. Об этом в Белом доме заявила американский политический советник, директор Административно-бюджетного управления Шаланда Янг.

«Такие страны, как Китай и Россия извлекут выгоду из „хаоса“, который возникнет, если Соединенные Штаты объявят дефолт по своему долгу. И используют это как доказательство того, что демократия не работает», — пишет издание The Washington Post.

Чуть ранее экономист Максим Чирков предрек кризис хуже, чем в 2008 году из-за решения США. Америка, продолжая повышать потолок госдолга, может добиться краха доллара и сильнейшего экономического кризиса, поделился в беседе с URA.RU доцент кафедры политической экономии МГУ.

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Китай и Россия извлекут выгоду из объявления Соединенными Штатами дефолта. Об этом в Белом доме заявила американский политический советник, директор Административно-бюджетного управления Шаланда Янг. «Такие страны, как Китай и Россия извлекут выгоду из „хаоса“, который возникнет, если Соединенные Штаты объявят дефолт по своему долгу. И используют это как доказательство того, что демократия не работает», — пишет издание The Washington Post. Чуть ранее экономист Максим Чирков предрек кризис хуже, чем в 2008 году из-за решения США. Америка, продолжая повышать потолок госдолга, может добиться краха доллара и сильнейшего экономического кризиса, поделился в беседе с URA.RU доцент кафедры политической экономии МГУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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