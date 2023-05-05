Советник Янг: Китай и Россия извлекут выгоду из объявления США дефолта

Дефолт США будет дискредитацией демократии, считает Янг Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Китай и Россия извлекут выгоду из объявления Соединенными Штатами дефолта. Об этом в Белом доме заявила американский политический советник, директор Административно-бюджетного управления Шаланда Янг.

«Такие страны, как Китай и Россия извлекут выгоду из „хаоса“, который возникнет, если Соединенные Штаты объявят дефолт по своему долгу. И используют это как доказательство того, что демократия не работает», — пишет издание The Washington Post .

Чуть ранее экономист Максим Чирков предрек кризис хуже, чем в 2008 году из-за решения США. Америка, продолжая повышать потолок госдолга, может добиться краха доллара и сильнейшего экономического кризиса, поделился в беседе с URA.RU доцент кафедры политической экономии МГУ.