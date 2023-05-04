В челябинском нацпарке с ночи тушат большой пожар. Фото

05 мая 2023 в 08:36 Размер текста - 17 +

Причиной возгорания могли стать действия туристов Фото: Илья Московец © URA.RU В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) с ночи тушат пожар на площади в 100 га. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, задействовано около 100 человек. «В „Зигальге“ тушат пожар, который, по предварительным данным, начался из-за туристов-сплавщиков. Вечером с огнем боролись около 70 человек, сегодня утром на подмогу к ним направились дополнительные силы», — уточнили URA.RU в нацпарке. В настоящий момент работают порядка 100 человек. Кроме сотрудников и техники национальных парков «Зигальга» и «Таганай» в тушении участвуют представители МЧС, пожарно-спасательной части Усть-Катава. Задействованы также лесные арендаторы и пять добровольцев из села Меседа. Возгорание началось вечером 4 мая. Заметили его по системе мониторинга, в которой используется наблюдение, в том числе, с космических спутников. В нацпарке отметили, что угрозу населенному пункту огонь не представляет. Пожар зафиксировали вечером 4 мая, тушение продолжается с ночи до утра Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга» В усмирении стихии задействованы порядка 100 человек Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) с ночи тушат пожар на площади в 100 га. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, задействовано около 100 человек. «В „Зигальге“ тушат пожар, который, по предварительным данным, начался из-за туристов-сплавщиков. Вечером с огнем боролись около 70 человек, сегодня утром на подмогу к ним направились дополнительные силы», — уточнили URA.RU в нацпарке. В настоящий момент работают порядка 100 человек. Кроме сотрудников и техники национальных парков «Зигальга» и «Таганай» в тушении участвуют представители МЧС, пожарно-спасательной части Усть-Катава. Задействованы также лесные арендаторы и пять добровольцев из села Меседа. Возгорание началось вечером 4 мая. Заметили его по системе мониторинга, в которой используется наблюдение, в том числе, с космических спутников. В нацпарке отметили, что угрозу населенному пункту огонь не представляет.