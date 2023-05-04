04 мая 2023

В челябинском нацпарке с ночи тушат большой пожар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, лесной пожар
Причиной возгорания могли стать действия туристов Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) с ночи тушат пожар на площади в 100 га. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, задействовано около 100 человек.

«В „Зигальге“ тушат пожар, который, по предварительным данным, начался из-за туристов-сплавщиков. Вечером с огнем боролись около 70 человек, сегодня утром на подмогу к ним направились дополнительные силы», — уточнили URA.RU в нацпарке.

В настоящий момент работают порядка 100 человек. Кроме сотрудников и техники национальных парков «Зигальга» и «Таганай» в тушении участвуют представители МЧС, пожарно-спасательной части Усть-Катава. Задействованы также лесные арендаторы и пять добровольцев из села Меседа.

Возгорание началось вечером 4 мая. Заметили его по системе мониторинга, в которой используется наблюдение, в том числе, с космических спутников. В нацпарке отметили, что угрозу населенному пункту огонь не представляет.

Пожар зафиксировали вечером 4 мая, тушение продолжается с ночи до утра
Пожар зафиксировали вечером 4 мая, тушение продолжается с ночи до утра
Фото:
В усмирении стихии задействованы порядка 100 человек
В усмирении стихии задействованы порядка 100 человек
Фото:

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В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) с ночи тушат пожар на площади в 100 га. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, задействовано около 100 человек. «В „Зигальге“ тушат пожар, который, по предварительным данным, начался из-за туристов-сплавщиков. Вечером с огнем боролись около 70 человек, сегодня утром на подмогу к ним направились дополнительные силы», — уточнили URA.RU в нацпарке. В настоящий момент работают порядка 100 человек. Кроме сотрудников и техники национальных парков «Зигальга» и «Таганай» в тушении участвуют представители МЧС, пожарно-спасательной части Усть-Катава. Задействованы также лесные арендаторы и пять добровольцев из села Меседа. Возгорание началось вечером 4 мая. Заметили его по системе мониторинга, в которой используется наблюдение, в том числе, с космических спутников. В нацпарке отметили, что угрозу населенному пункту огонь не представляет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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