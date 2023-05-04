04 мая 2023
03 мая 2023
02 мая 2023

Эксперты рассказали, какая профессия стала востребованной в ЯНАО

Наиболее востребованными специалистами в ЯНАО стали работники сферы «Маркетинг, реклама, PR»
© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, библиотека, университет, маркетинг, книга, чительный зал
Наиболее ощутимо вырос спрос на персонал из профессиональной сферы «Маркетинг, реклама, PR» Фото:

Наиболее востребованными специалистами в ЯНАО за последний месяц стали работники в сфере «Маркетинг, реклама, PR». По информации службы исследований hh.ru, за апрель количество запросов в этой сфере увеличилось на 130%.

«Наиболее ощутимо вырос спрос на персонал из профессиональной сферы „Маркетинг, реклама, PR“ — количество таких вакансий за последний месяц увеличилось на 130%. Также заметный рост продемонстрировали сферы „Искусство, развлечения, массмедиа“ (+43%), „Медицина, фармацевтика“ (+19%), „Закупки“ (+18%) и „Туризм, гостиницы, рестораны“ (+15%)», — уточнили в пресс-службе.

При этом упал спрос на специалистов в сфере «Безопасность», «Управление персоналом, тренинги» и больше всего «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты». Примечательно, что в прошлом месяце работодатели чаще искали сотрудников из «Производство, сервисное обслуживание» и «Строительство, недвижимость».

Ранее сообщалось на Ямале стали востребованными работники старше 50 лет. За год число приглашений на работу выросло почти в полтора раза.

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Наиболее востребованными специалистами в ЯНАО за последний месяц стали работники в сфере «Маркетинг, реклама, PR». По информации службы исследований hh.ru, за апрель количество запросов в этой сфере увеличилось на 130%. «Наиболее ощутимо вырос спрос на персонал из профессиональной сферы „Маркетинг, реклама, PR“ — количество таких вакансий за последний месяц увеличилось на 130%. Также заметный рост продемонстрировали сферы „Искусство, развлечения, массмедиа“ (+43%), „Медицина, фармацевтика“ (+19%), „Закупки“ (+18%) и „Туризм, гостиницы, рестораны“ (+15%)», — уточнили в пресс-службе. При этом упал спрос на специалистов в сфере «Безопасность», «Управление персоналом, тренинги» и больше всего «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты». Примечательно, что в прошлом месяце работодатели чаще искали сотрудников из «Производство, сервисное обслуживание» и «Строительство, недвижимость». Ранее сообщалось на Ямале стали востребованными работники старше 50 лет. За год число приглашений на работу выросло почти в полтора раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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