В Курганскую область придет жара до 32 градусов

В выходные 6—7 мая в Курганской области будет жаркая погода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в выходные установится жаркая погода без осадков. Синоптики прогнозируют местами до + 35 градусов, сообщается на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В Курганской области 6 мая прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +23,+28°, местами порывы ветра до 13 м/с. В воскресенье, 7 мая днем температура воздуха прогреется до +27,+32°, местами порывы ветра до 16 м/с», — указано в прогнозе Курганского ЦГМС.

На сайте gismeteo.ru в Курганской области на воскресенье максимальная температура воздуха указана до +29°. На последующие дни дневная температура воздуха значительно снизится (+13+18°).

В выходные в Курганскую область придет жара скрин: kurganpogoda.ru