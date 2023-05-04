04 мая 2023

В Курганскую область придет жара до 32 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж «Голубые озера». Курган, лето, жара, голубые озера, отдых
В выходные 6—7 мая в Курганской области будет жаркая погода Фото:

В Курганской области в выходные установится жаркая погода без осадков. Синоптики прогнозируют местами до + 35 градусов, сообщается на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В Курганской области 6 мая прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +23,+28°, местами порывы ветра до 13 м/с. В воскресенье, 7 мая днем температура воздуха прогреется до +27,+32°, местами порывы ветра до 16 м/с», — указано в прогнозе Курганского ЦГМС.

На сайте gismeteo.ru в Курганской области на воскресенье максимальная температура воздуха указана до +29°. На последующие дни дневная температура воздуха значительно снизится (+13+18°).

В выходные в Курганскую область придет жара
В выходные в Курганскую область придет жара

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В Курганской области в выходные установится жаркая погода без осадков. Синоптики прогнозируют местами до + 35 градусов, сообщается на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «В Курганской области 6 мая прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +23,+28°, местами порывы ветра до 13 м/с. В воскресенье, 7 мая днем температура воздуха прогреется до +27,+32°, местами порывы ветра до 16 м/с», — указано в прогнозе Курганского ЦГМС. На сайте gismeteo.ru в Курганской области на воскресенье максимальная температура воздуха указана до +29°. На последующие дни дневная температура воздуха значительно снизится (+13+18°).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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