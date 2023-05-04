В Москве задержан бывший член пермского отделения «Мемориала»*

В московском аэропорту Шереметьево был снят с рейса бывший председатель пермского отделения «Мемориала» (признан НКО-иноагентом и ликвидирован). Об этом сообщает telegram-канал организации.
«Сегодня утром в аэропорту Шереметьево был снят с рейса и задержан Александр Чернышов из Пермского „Центра исторической памяти“», — сообщается в telegram-канале организации. Сообщается, что экс-председатель задержан по делу о вывозе архива пермского отделения НКО.
В марте текущего угода у Чернышова и у других членов отделения в квартирах проводились обыски. Одного из них силовики задержали отвезли в Центр по противодействию экстремизму, где допрашивали о бывшем руководителе организации. В пресс-службу СУ СК по Пермскому краю, ГУ МВД по Пермскому краю, ГУ МВД по Москве и Следственный комитет РФ отправлены запросы.
*Общество «Мемориал» признано Минюстом РФ НКО-иноагентом и ликвидировано
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