В Москве задержан бывший член пермского отделения «Мемориала»*

05 мая 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Сообщается, что Чернышов был задержан по делу о вывозе архива НКО Фото: Владимир Андреев © URA.RU В московском аэропорту Шереметьево был снят с рейса бывший председатель пермского отделения «Мемориала» (признан НКО-иноагентом и ликвидирован). Об этом сообщает telegram-канал организации. «Сегодня утром в аэропорту Шереметьево был снят с рейса и задержан Александр Чернышов из Пермского „Центра исторической памяти“», — сообщается в telegram-канале организации. Сообщается, что экс-председатель задержан по делу о вывозе архива пермского отделения НКО. В марте текущего угода у Чернышова и у других членов отделения в квартирах проводились обыски. Одного из них силовики задержали отвезли в Центр по противодействию экстремизму, где допрашивали о бывшем руководителе организации. В пресс-службу СУ СК по Пермскому краю, ГУ МВД по Пермскому краю, ГУ МВД по Москве и Следственный комитет РФ отправлены запросы. *Общество «Мемориал» признано Минюстом РФ НКО-иноагентом и ликвидировано

В московском аэропорту Шереметьево был снят с рейса бывший председатель пермского отделения «Мемориала» (признан НКО-иноагентом и ликвидирован). Об этом сообщает telegram-канал организации. «Сегодня утром в аэропорту Шереметьево был снят с рейса и задержан Александр Чернышов из Пермского „Центра исторической памяти“», — сообщается в telegram-канале организации. Сообщается, что экс-председатель задержан по делу о вывозе архива пермского отделения НКО. В марте текущего угода у Чернышова и у других членов отделения в квартирах проводились обыски. Одного из них силовики задержали отвезли в Центр по противодействию экстремизму, где допрашивали о бывшем руководителе организации. В пресс-службу СУ СК по Пермскому краю, ГУ МВД по Пермскому краю, ГУ МВД по Москве и Следственный комитет РФ отправлены запросы. *Общество «Мемориал» признано Минюстом РФ НКО-иноагентом и ликвидировано