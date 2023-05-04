04 мая 2023

В Москве задержан бывший член пермского отделения «Мемориала»*

© Служба новостей «URA.RU»
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Сообщается, что Чернышов был задержан по делу о вывозе архива НКО Фото:

В московском аэропорту Шереметьево был снят с рейса бывший председатель пермского отделения «Мемориала» (признан НКО-иноагентом и ликвидирован). Об этом сообщает telegram-канал организации.

«Сегодня утром в аэропорту Шереметьево был снят с рейса и задержан Александр Чернышов из Пермского „Центра исторической памяти“», — сообщается в telegram-канале организации. Сообщается, что экс-председатель задержан по делу о вывозе архива пермского отделения НКО.

В марте текущего угода у Чернышова и у других членов отделения в квартирах проводились обыски. Одного из них силовики задержали отвезли в Центр по противодействию экстремизму, где допрашивали о бывшем руководителе организации. В пресс-службу СУ СК по Пермскому краю, ГУ МВД по Пермскому краю, ГУ МВД по Москве и Следственный комитет РФ отправлены запросы.

*Общество «Мемориал» признано Минюстом РФ НКО-иноагентом и ликвидировано

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В московском аэропорту Шереметьево был снят с рейса бывший председатель пермского отделения «Мемориала» (признан НКО-иноагентом и ликвидирован). Об этом сообщает telegram-канал организации. «Сегодня утром в аэропорту Шереметьево был снят с рейса и задержан Александр Чернышов из Пермского „Центра исторической памяти“», — сообщается в telegram-канале организации. Сообщается, что экс-председатель задержан по делу о вывозе архива пермского отделения НКО. В марте текущего угода у Чернышова и у других членов отделения в квартирах проводились обыски. Одного из них силовики задержали отвезли в Центр по противодействию экстремизму, где допрашивали о бывшем руководителе организации. В пресс-службу СУ СК по Пермскому краю, ГУ МВД по Пермскому краю, ГУ МВД по Москве и Следственный комитет РФ отправлены запросы. *Общество «Мемориал» признано Минюстом РФ НКО-иноагентом и ликвидировано
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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