04 мая 2023

Пермские грибники открыли сезон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Белые грибы пойдут осенью, а сейчас пора сморчков Фото:

Жители Пермского края открыли сезон сбора грибов. Весной любители тихой охоты ищут в лесах сморчки, фотографиями которых делятся в социальных сетях. Некоторые уже даже ищут рестораны, заинтересованные в покупке первых весенних грибов.

«Кто знает, сморчки где-то принимают? Слышал, что даже в рестораны берут, может знает кто-нибудь и поделится информацией. Желательно в Перми!» — пишет Максим Максимов в сообществе «Грибы в Пермском крае 2023» в соцсети «ВКонтакте».

Грибники советуют собирать сморчки в южнее Перми: их находили районе Чайковского, Суксуна, Усть-Качки. При этом пользователи предупреждают друг друга об опасности клещей. Как ранее сообщало URA.RU, из-за высокой пожарной опасности власти ввели временный запрет на посещение лесов в ряде муниципалитетов. До 7 мая они закрыты на территории Закамского, Пермского, Лысьвенского, Осинского, Кунгурского, Кишертского, Куединского и Чайковского лесничеств.

Первые сморчки из лесов Усть-Качки
Первые сморчки из лесов Усть-Качки
Такую красоту нашли в Суксунском районе
Такую красоту нашли в Суксунском районе

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Жители Пермского края открыли сезон сбора грибов. Весной любители тихой охоты ищут в лесах сморчки, фотографиями которых делятся в социальных сетях. Некоторые уже даже ищут рестораны, заинтересованные в покупке первых весенних грибов. «Кто знает, сморчки где-то принимают? Слышал, что даже в рестораны берут, может знает кто-нибудь и поделится информацией. Желательно в Перми!» — пишет Максим Максимов в сообществе «Грибы в Пермском крае 2023» в соцсети «ВКонтакте». Грибники советуют собирать сморчки в южнее Перми: их находили районе Чайковского, Суксуна, Усть-Качки. При этом пользователи предупреждают друг друга об опасности клещей. Как ранее сообщало URA.RU, из-за высокой пожарной опасности власти ввели временный запрет на посещение лесов в ряде муниципалитетов. До 7 мая они закрыты на территории Закамского, Пермского, Лысьвенского, Осинского, Кунгурского, Кишертского, Куединского и Чайковского лесничеств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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