Белые грибы пойдут осенью, а сейчас пора сморчков Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Пермского края открыли сезон сбора грибов. Весной любители тихой охоты ищут в лесах сморчки, фотографиями которых делятся в социальных сетях. Некоторые уже даже ищут рестораны, заинтересованные в покупке первых весенних грибов.

«Кто знает, сморчки где-то принимают? Слышал, что даже в рестораны берут, может знает кто-нибудь и поделится информацией. Желательно в Перми!» — пишет Максим Максимов в сообществе «Грибы в Пермском крае 2023» в соцсети «ВКонтакте».

Грибники советуют собирать сморчки в южнее Перми: их находили районе Чайковского, Суксуна, Усть-Качки. При этом пользователи предупреждают друг друга об опасности клещей. Как ранее сообщало URA.RU, из-за высокой пожарной опасности власти ввели временный запрет на посещение лесов в ряде муниципалитетов. До 7 мая они закрыты на территории Закамского, Пермского, Лысьвенского, Осинского, Кунгурского, Кишертского, Куединского и Чайковского лесничеств.

Первые сморчки из лесов Усть-Качки Наташа Полетаева в группе «Грибы в Пермском крае 2023» в соцсети «ВКонтакте»