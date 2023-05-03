Жителям Пермского края временно запретили посещать лес

04 мая 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Запрет на посещение леса действует на территории восьми лесничеств Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае из-за высокой пожарной опасности вводится ограничение на посещение гражданами леса. Информацию в Telegram разместил пермский лесопожарный центр «В Прикамье на период с 3 до 7 мая вводится ограничение пребывания граждан в лесах на территории Закамского, Пермского, Лысьвенского, Осинского, Кунгурского, Кишертского, Куединского, Чайковского лесничеств в связи с установлением 4-го класса пожарной опасности», — говорится в сообщении учреждения. Отмечается, что запрет не распространяется на сквозной проезд по дорогам общего пользования, пролегающими через лес. Ранее власти ввели на территории региона особый противопожарный режим, который действует до 10 мая. По словам начальника ГУ МЧС по Пермскому краю Александра Урусова, начавшаяся весна, а также лето в этом году будут засушливыми, поэтому в крае сохраняется высокий риск пожароопасности.

В Пермском крае из-за высокой пожарной опасности вводится ограничение на посещение гражданами леса. Информацию в Telegram разместил пермский лесопожарный центр «В Прикамье на период с 3 до 7 мая вводится ограничение пребывания граждан в лесах на территории Закамского, Пермского, Лысьвенского, Осинского, Кунгурского, Кишертского, Куединского, Чайковского лесничеств в связи с установлением 4-го класса пожарной опасности», — говорится в сообщении учреждения. Отмечается, что запрет не распространяется на сквозной проезд по дорогам общего пользования, пролегающими через лес. Ранее власти ввели на территории региона особый противопожарный режим, который действует до 10 мая. По словам начальника ГУ МЧС по Пермскому краю Александра Урусова, начавшаяся весна, а также лето в этом году будут засушливыми, поэтому в крае сохраняется высокий риск пожароопасности.