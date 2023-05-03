03 мая 2023

Жителям Пермского края временно запретили посещать лес

© Служба новостей «URA.RU»
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Активный отдых, каяки. Хохловка. Пермь, лес, тайга, лесная панорама, лес с дрона
Запрет на посещение леса действует на территории восьми лесничеств Фото:

В Пермском крае из-за высокой пожарной опасности вводится ограничение на посещение гражданами леса. Информацию в Telegram разместил пермский лесопожарный центр

«В Прикамье на период с 3 до 7 мая вводится ограничение пребывания граждан в лесах на территории Закамского, Пермского, Лысьвенского, Осинского, Кунгурского, Кишертского, Куединского, Чайковского лесничеств в связи с установлением 4-го класса пожарной опасности», — говорится в сообщении учреждения. Отмечается, что запрет не распространяется на сквозной проезд по дорогам общего пользования, пролегающими через лес.

Ранее власти ввели на территории региона особый противопожарный режим, который действует до 10 мая. По словам начальника ГУ МЧС по Пермскому краю Александра Урусова, начавшаяся весна, а также лето в этом году будут засушливыми, поэтому в крае сохраняется высокий риск пожароопасности.

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В Пермском крае из-за высокой пожарной опасности вводится ограничение на посещение гражданами леса. Информацию в Telegram разместил пермский лесопожарный центр «В Прикамье на период с 3 до 7 мая вводится ограничение пребывания граждан в лесах на территории Закамского, Пермского, Лысьвенского, Осинского, Кунгурского, Кишертского, Куединского, Чайковского лесничеств в связи с установлением 4-го класса пожарной опасности», — говорится в сообщении учреждения. Отмечается, что запрет не распространяется на сквозной проезд по дорогам общего пользования, пролегающими через лес. Ранее власти ввели на территории региона особый противопожарный режим, который действует до 10 мая. По словам начальника ГУ МЧС по Пермскому краю Александра Урусова, начавшаяся весна, а также лето в этом году будут засушливыми, поэтому в крае сохраняется высокий риск пожароопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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