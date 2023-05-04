В Челябинской области инвалид покончил с собой после растления несовершеннолетней

В Каслях (Челябинская область) инвалид покончил с собой после того, как развратил 15-летнюю девушку. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«В ночь на 4 мая мужчина, имеющий вторую группу инвалидности, домогался до несовершеннолетней. А уже утром покончил с собой», — рассказал источник.
По данным URA.RU, девушка после произошедшего рассказала все своей бабушке. Та, в свою очередь, обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В настоящее время в отношении самоубийцы-насильника возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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