В Челябинской области инвалид покончил с собой после растления несовершеннолетней

05 мая 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Мужчина имел вторую группу инвалидности Фото: Анна Майорова © URA.RU В Каслях (Челябинская область) инвалид покончил с собой после того, как развратил 15-летнюю девушку. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В ночь на 4 мая мужчина, имеющий вторую группу инвалидности, домогался до несовершеннолетней. А уже утром покончил с собой», — рассказал источник. По данным URA.RU, девушка после произошедшего рассказала все своей бабушке. Та, в свою очередь, обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В настоящее время в отношении самоубийцы-насильника возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

В Каслях (Челябинская область) инвалид покончил с собой после того, как развратил 15-летнюю девушку. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В ночь на 4 мая мужчина, имеющий вторую группу инвалидности, домогался до несовершеннолетней. А уже утром покончил с собой», — рассказал источник. По данным URA.RU, девушка после произошедшего рассказала все своей бабушке. Та, в свою очередь, обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В настоящее время в отношении самоубийцы-насильника возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.