04 мая 2023

В Челябинской области инвалид покончил с собой после растления несовершеннолетней

© Служба новостей «URA.RU»
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Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, инвалид, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидность
Мужчина имел вторую группу инвалидности Фото:

В Каслях (Челябинская область) инвалид покончил с собой после того, как развратил 15-летнюю девушку. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В ночь на 4 мая мужчина, имеющий вторую группу инвалидности, домогался до несовершеннолетней. А уже утром покончил с собой», — рассказал источник.

По данным URA.RU, девушка после произошедшего рассказала все своей бабушке. Та, в свою очередь, обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В настоящее время в отношении самоубийцы-насильника возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Каслях (Челябинская область) инвалид покончил с собой после того, как развратил 15-летнюю девушку. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В ночь на 4 мая мужчина, имеющий вторую группу инвалидности, домогался до несовершеннолетней. А уже утром покончил с собой», — рассказал источник. По данным URA.RU, девушка после произошедшего рассказала все своей бабушке. Та, в свою очередь, обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В настоящее время в отношении самоубийцы-насильника возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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