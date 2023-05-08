Большинство парковочных мест расположены в ТЦ «Гринвич»
В центре Екатеринбурга 9 мая у горожан могут возникнуть сложности с поиском парковочных мест. Это связано с большим количество людей, отмечающих День Победы. URA.RU в своем материале рассказывает, где поблизости находятся бесплатные автомобильные парковки.
- В торговом центре «Гринвич» находятся пять паркингов. Бесплатные парковки на тысячи автомобильных мест рассчитаны от двух часов до неограниченного времени;
- Порядка 102 машинных мест есть возле пересечения улиц Первомайской и Горького;
- Парковка на пересечении улиц Набережной Молодежи и переулка Химиков примет 87 авто;
- По улице Бориса Ельцина, возле здания правительства Свердловской области, находятся 105 парковочных мест;
- Парковка на 125 мест по улице Банковских переулков расположилась позади здания мэрии Екатеринбурга;
- По улице Горького возле памятника Beatles расположена парковка на 40 машинных мест;
- На улице Малышева около здания Министерства культуры могут припарковаться 60 автомобилей;
- Возле ТЦ «Гринвича» по улице Радищева находятся парковки минимум на 52 автомобиля;
- Около резиденции полпреда президента России в УрФО по всей улице Добролюбова расположены парковки на 66 машинных мест;
- По всей улице Антона Валека для автомобилей организовано 196 бесплатных парковочных мест;
- Вдоль улицы Маршала Жукова установлены 198 мест для автомобилей.
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