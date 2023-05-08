В Екатеринбурге в день проведения Парада Победы открылись бесплатные парковки. Карта

09 мая 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Большинство парковочных мест расположены в ТЦ «Гринвич» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В центре Екатеринбурга 9 мая у горожан могут возникнуть сложности с поиском парковочных мест. Это связано с большим количество людей, отмечающих День Победы. URA.RU в своем материале рассказывает, где поблизости находятся бесплатные автомобильные парковки. В торговом центре «Гринвич» находятся пять паркингов. Бесплатные парковки на тысячи автомобильных мест рассчитаны от двух часов до неограниченного времени;

Порядка 102 машинных мест есть возле пересечения улиц Первомайской и Горького;

Парковка на пересечении улиц Набережной Молодежи и переулка Химиков примет 87 авто;

По улице Бориса Ельцина, возле здания правительства Свердловской области, находятся 105 парковочных мест;

Парковка на 125 мест по улице Банковских переулков расположилась позади здания мэрии Екатеринбурга;

По улице Горького возле памятника Beatles расположена парковка на 40 машинных мест;

На улице Малышева около здания Министерства культуры могут припарковаться 60 автомобилей;

Возле ТЦ «Гринвича» по улице Радищева находятся парковки минимум на 52 автомобиля;

Около резиденции полпреда президента России в УрФО по всей улице Добролюбова расположены парковки на 66 машинных мест;

По всей улице Антона Валека для автомобилей организовано 196 бесплатных парковочных мест;

Вдоль улицы Маршала Жукова установлены 198 мест для автомобилей. Фото: карта URA.RU

В центре Екатеринбурга 9 мая у горожан могут возникнуть сложности с поиском парковочных мест. Это связано с большим количество людей, отмечающих День Победы. URA.RU в своем материале рассказывает, где поблизости находятся бесплатные автомобильные парковки.