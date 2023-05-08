08 мая 2023

В Екатеринбурге в день проведения Парада Победы открылись бесплатные парковки. Карта

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Экскурсия по крыше мэрии. Екатеринбург, автомобили, машины, автомобильная парковка, автопарковка
Большинство парковочных мест расположены в ТЦ «Гринвич» Фото:

В центре Екатеринбурга 9 мая у горожан могут возникнуть сложности с поиском парковочных мест. Это связано с большим количество людей, отмечающих День Победы. URA.RU в своем материале рассказывает, где поблизости находятся бесплатные автомобильные парковки.

  • В торговом центре «Гринвич» находятся пять паркингов. Бесплатные парковки на тысячи автомобильных мест рассчитаны от двух часов до неограниченного времени;
  • Порядка 102 машинных мест есть возле пересечения улиц Первомайской и Горького;
  • Парковка на пересечении улиц Набережной Молодежи и переулка Химиков примет 87 авто;
  • По улице Бориса Ельцина, возле здания правительства Свердловской области, находятся 105 парковочных мест;
  • Парковка на 125 мест по улице Банковских переулков расположилась позади здания мэрии Екатеринбурга;
  • По улице Горького возле памятника Beatles расположена парковка на 40 машинных мест;
  • На улице Малышева около здания Министерства культуры могут припарковаться 60 автомобилей;
  • Возле ТЦ «Гринвича» по улице Радищева находятся парковки минимум на 52 автомобиля;
  • Около резиденции полпреда президента России в УрФО по всей улице Добролюбова расположены парковки на 66 машинных мест;
  • По всей улице Антона Валека для автомобилей организовано 196 бесплатных парковочных мест;
  • Вдоль улицы Маршала Жукова установлены 198 мест для автомобилей.

Фото:

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В центре Екатеринбурга 9 мая у горожан могут возникнуть сложности с поиском парковочных мест. Это связано с большим количество людей, отмечающих День Победы. URA.RU в своем материале рассказывает, где поблизости находятся бесплатные автомобильные парковки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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