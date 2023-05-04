04 мая 2023

Ретропоезд Победы остановили в Кургане из-за пожароопасной ситуации. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Эшелон победы. Курган
Ретропоезд будет стоять на станции Курган до 15 часов Фото:

Сотни курганцев 5 мая встретили «Поезд Победы» на паровой тяге на железнодорожном вокзале Кургана. Дальше поезд не пойдет из-за пожароопасной ситуации в Курганской области, передает корреспондент URA.RU.

«В связи с пожарной обстановкой ретропоезд будет у нас в узле в Кургане, дальше он не пойдет. Ситуация не простая в области, поэтому решили, что настоящий паровоз на паровой тяге дальше не пойдет», — сообщил заместитель начальника Южно-Уральской железной дороги по Курганской области Лев Высоковский.

Высоковский также отметил, что для многих ветеранов и работников РЖД ретропоезд с паровозом «Лебедянка», который выпустили в 1945-м году, является символом Победы. Гостей праздника и ветеранов РЖД поздравил спикер Курганской областной думы Дмитрий Фролов. На перроне организован концерт. Дети и взрослые могут посмотреть, как устроен ретропоезд изнутри.

Эшелон победы. Курган
Ветераны РЖД встретили ретропоезд Победы в Кургане 5 мая
Фото:
Эшелон победы. Курган
Фото:
Эшелон победы. Курган
Фото:
Эшелон победы. Курган
Фото:
Эшелон победы. Курган
Фото:

Эшелон победы. Курган
Фото:

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Сотни курганцев 5 мая встретили «Поезд Победы» на паровой тяге на железнодорожном вокзале Кургана. Дальше поезд не пойдет из-за пожароопасной ситуации в Курганской области, передает корреспондент URA.RU. «В связи с пожарной обстановкой ретропоезд будет у нас в узле в Кургане, дальше он не пойдет. Ситуация не простая в области, поэтому решили, что настоящий паровоз на паровой тяге дальше не пойдет», — сообщил заместитель начальника Южно-Уральской железной дороги по Курганской области Лев Высоковский. Высоковский также отметил, что для многих ветеранов и работников РЖД ретропоезд с паровозом «Лебедянка», который выпустили в 1945-м году, является символом Победы. Гостей праздника и ветеранов РЖД поздравил спикер Курганской областной думы Дмитрий Фролов. На перроне организован концерт. Дети и взрослые могут посмотреть, как устроен ретропоезд изнутри.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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