Ретропоезд Победы остановили в Кургане из-за пожароопасной ситуации. Фото, видео

05 мая 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Ретропоезд будет стоять на станции Курган до 15 часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотни курганцев 5 мая встретили «Поезд Победы» на паровой тяге на железнодорожном вокзале Кургана. Дальше поезд не пойдет из-за пожароопасной ситуации в Курганской области, передает корреспондент URA.RU. «В связи с пожарной обстановкой ретропоезд будет у нас в узле в Кургане, дальше он не пойдет. Ситуация не простая в области, поэтому решили, что настоящий паровоз на паровой тяге дальше не пойдет», — сообщил заместитель начальника Южно-Уральской железной дороги по Курганской области Лев Высоковский. Высоковский также отметил, что для многих ветеранов и работников РЖД ретропоезд с паровозом «Лебедянка», который выпустили в 1945-м году, является символом Победы. Гостей праздника и ветеранов РЖД поздравил спикер Курганской областной думы Дмитрий Фролов. На перроне организован концерт. Дети и взрослые могут посмотреть, как устроен ретропоезд изнутри. Ветераны РЖД встретили ретропоезд Победы в Кургане 5 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотни курганцев 5 мая встретили «Поезд Победы» на паровой тяге на железнодорожном вокзале Кургана. Дальше поезд не пойдет из-за пожароопасной ситуации в Курганской области, передает корреспондент URA.RU. «В связи с пожарной обстановкой ретропоезд будет у нас в узле в Кургане, дальше он не пойдет. Ситуация не простая в области, поэтому решили, что настоящий паровоз на паровой тяге дальше не пойдет», — сообщил заместитель начальника Южно-Уральской железной дороги по Курганской области Лев Высоковский. Высоковский также отметил, что для многих ветеранов и работников РЖД ретропоезд с паровозом «Лебедянка», который выпустили в 1945-м году, является символом Победы. Гостей праздника и ветеранов РЖД поздравил спикер Курганской областной думы Дмитрий Фролов. На перроне организован концерт. Дети и взрослые могут посмотреть, как устроен ретропоезд изнутри.