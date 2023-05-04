В Челябинске пропала девочка-подросток 2008 года рождения. Об этом 5 мая сообщил поисковый отряд «Легион-СПАС» в социальных сетях.
«Пропала Ксения Селивертова, 2008 года рождения. 2 мая ушла из здания в поселке АМЗ. С тех пор его местонахождение неизвестно. Девочка ростом 155 сантиметров, худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и карими глазами», — сообщается в паблике «„Легион-СПАС“ — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «ВКонтакте».
Подросток была одета в черные платье ниже колена и колготки. При себе имела черный рюкзак и куртку бежевого цвета. Информацию о местонахождении подростка можно сообщить волонтерам поискового отряда или в полицию.
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