В Челябинске пропала девочка-подросток. Фото

05 мая 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Девочка-подросток вышла из здания в поселке АМЗ и пропала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске пропала девочка-подросток 2008 года рождения. Об этом 5 мая сообщил поисковый отряд «Легион-СПАС» в социальных сетях. «Пропала Ксения Селивертова, 2008 года рождения. 2 мая ушла из здания в поселке АМЗ. С тех пор его местонахождение неизвестно. Девочка ростом 155 сантиметров, худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и карими глазами», — сообщается в паблике «„Легион-СПАС“ — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «ВКонтакте». Подросток была одета в черные платье ниже колена и колготки. При себе имела черный рюкзак и куртку бежевого цвета. Информацию о местонахождении подростка можно сообщить волонтерам поискового отряда или в полицию. Девушка пропала 2 мая в поселке АМЗ Фото: паблик «„Легион-СПАС“ — Поиск пропавших людей (74 рег)» в «ВКонтакте»

В Челябинске пропала девочка-подросток 2008 года рождения. Об этом 5 мая сообщил поисковый отряд «Легион-СПАС» в социальных сетях. «Пропала Ксения Селивертова, 2008 года рождения. 2 мая ушла из здания в поселке АМЗ. С тех пор его местонахождение неизвестно. Девочка ростом 155 сантиметров, худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и карими глазами», — сообщается в паблике «„Легион-СПАС“ — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «ВКонтакте». Подросток была одета в черные платье ниже колена и колготки. При себе имела черный рюкзак и куртку бежевого цвета. Информацию о местонахождении подростка можно сообщить волонтерам поискового отряда или в полицию.