04 мая 2023

В Челябинске пропала девочка-подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лето в городе. Челябинск, лето, дети, девочка, каникулы, велосипед, детская безопасность
Девочка-подросток вышла из здания в поселке АМЗ и пропала Фото:

В Челябинске пропала девочка-подросток 2008 года рождения. Об этом 5 мая сообщил поисковый отряд «Легион-СПАС» в социальных сетях.

«Пропала Ксения Селивертова, 2008 года рождения. 2 мая ушла из здания в поселке АМЗ. С тех пор его местонахождение неизвестно. Девочка ростом 155 сантиметров, худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и карими глазами», — сообщается в паблике «„Легион-СПАС“ — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «ВКонтакте».

Подросток была одета в черные платье ниже колена и колготки. При себе имела черный рюкзак и куртку бежевого цвета. Информацию о местонахождении подростка можно сообщить волонтерам поискового отряда или в полицию.

Девушка пропала 2 мая в поселке АМЗ
Девушка пропала 2 мая в поселке АМЗ
Фото:

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В Челябинске пропала девочка-подросток 2008 года рождения. Об этом 5 мая сообщил поисковый отряд «Легион-СПАС» в социальных сетях. «Пропала Ксения Селивертова, 2008 года рождения. 2 мая ушла из здания в поселке АМЗ. С тех пор его местонахождение неизвестно. Девочка ростом 155 сантиметров, худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и карими глазами», — сообщается в паблике «„Легион-СПАС“ — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «ВКонтакте». Подросток была одета в черные платье ниже колена и колготки. При себе имела черный рюкзак и куртку бежевого цвета. Информацию о местонахождении подростка можно сообщить волонтерам поискового отряда или в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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