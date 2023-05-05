Тысячи сотрудников «Сима-ленда» устроили шествие «Бессмертного полка». Видео

05 мая 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Работники хором исполнили песню «Нам нужна одна победа» Фото: Анна Майорова © URA.RU В «Сима-ленде» тысячи сотрудников решили почтить память павших в Великой Отечественной войне и провели акцию «Бессмертный полк», на которую пришли с фотографиями своих родных. В главном зале компании они спели хором и зажгли огни. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе. «Ребята с большим желанием уже который год сами организовывают и проводят эту акцию, чтобы почтить память своих родных, кто сражался за их счастье и свободу. Для каждого это очень важный и трепетный момент и значительная веха в истории его семьи», — рассказали в компании. Также работники хором исполнили песню «Нам нужна одна победа» на стихотворение Булата Окуджавы. В прошлом году в «Сима-ленде» 5000 человек выстроились в шеренги и исполнили знаменитую патриотическую песню «Священная война». После этого на сцене выступили ветераны силовых органов и поздравили сотрудников с наступающим Днем Победы.

В «Сима-ленде» тысячи сотрудников решили почтить память павших в Великой Отечественной войне и провели акцию «Бессмертный полк», на которую пришли с фотографиями своих родных. В главном зале компании они спели хором и зажгли огни. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе. «Ребята с большим желанием уже который год сами организовывают и проводят эту акцию, чтобы почтить память своих родных, кто сражался за их счастье и свободу. Для каждого это очень важный и трепетный момент и значительная веха в истории его семьи», — рассказали в компании. Также работники хором исполнили песню «Нам нужна одна победа» на стихотворение Булата Окуджавы. В прошлом году в «Сима-ленде» 5000 человек выстроились в шеренги и исполнили знаменитую патриотическую песню «Священная война». После этого на сцене выступили ветераны силовых органов и поздравили сотрудников с наступающим Днем Победы.