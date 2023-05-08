Аналитик назвал неожиданный фактор, снижающий цены на товары в магазине

Аналитик Федяков предрек снижение цен на импортные фрукты после появления на рынке российской продукции

09 мая 2023 в 03:21 Размер текста - 17 +

Первыми в магазинах начнет дешеветь плодоовощная продукция Фото: Илья Московец © URA.RU Весеннее снижение цен на отечественные овощи и фрукты в связи со сбором отечественного урожая приводит к подешевлению импортной плодоовощной продукции. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. «В России традиционно с конца весны в начале лета начинают дешеветь фрукты, овощи, другая плодоовощная продукция, которая в первую очередь собирается на территории страны, тем самым имеет меньшие логистические издержки, соответственно, дешевле, чем импортная продукция. Это начинает влиять на снижение цен и на другие товары. Поэтому бананы дешевеют летом значительно сильнее», — сказал Иван Федяков. «Это никак не связано с тем, что бананы собираются в России или удешевляется производство бананов в Африке. Нет. В силу того, что появляется более дешевый товар, бананы нужно продавать по более доступным ценам. Иногда даже торговые сети продают эту продукцию себе в убыток, субсидируя тем самым продажи для того, чтобы обеспечивать стабильность поставки и зарабатывая в те сезоны, когда цену можно поднять и получить доход», — добавил собеседник агентства. Однако, отметил Федяков, удешевление сельскохозяйственной продукции негативно сказывается на состояние бизнеса. «Из года в год, если вы просмотрите динамику цен на плодоовощную продукцию, она похожа на синусоиду. Падение летом и рост зимой. Амплитуда колебания по ценам может доходить до пятикратного роста цен, потом падение. Ничего хорошего в этом нет, потому что многие фермеры, сельскохозяйственные предприятия разоряются в этот период из-за неспособности реализовать продукт по цене выше себестоимости», — заключил аналитик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Весеннее снижение цен на отечественные овощи и фрукты в связи со сбором отечественного урожая приводит к подешевлению импортной плодоовощной продукции. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. «В России традиционно с конца весны в начале лета начинают дешеветь фрукты, овощи, другая плодоовощная продукция, которая в первую очередь собирается на территории страны, тем самым имеет меньшие логистические издержки, соответственно, дешевле, чем импортная продукция. Это начинает влиять на снижение цен и на другие товары. Поэтому бананы дешевеют летом значительно сильнее», — сказал Иван Федяков. «Это никак не связано с тем, что бананы собираются в России или удешевляется производство бананов в Африке. Нет. В силу того, что появляется более дешевый товар, бананы нужно продавать по более доступным ценам. Иногда даже торговые сети продают эту продукцию себе в убыток, субсидируя тем самым продажи для того, чтобы обеспечивать стабильность поставки и зарабатывая в те сезоны, когда цену можно поднять и получить доход», — добавил собеседник агентства. Однако, отметил Федяков, удешевление сельскохозяйственной продукции негативно сказывается на состояние бизнеса. «Из года в год, если вы просмотрите динамику цен на плодоовощную продукцию, она похожа на синусоиду. Падение летом и рост зимой. Амплитуда колебания по ценам может доходить до пятикратного роста цен, потом падение. Ничего хорошего в этом нет, потому что многие фермеры, сельскохозяйственные предприятия разоряются в этот период из-за неспособности реализовать продукт по цене выше себестоимости», — заключил аналитик.