04 мая 2023

В «Ночь музеев» в пермской «Хохловке» расскажут о нечистой силе

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Музей деревянного зодчества Хохловка. Пермь, храм, церковь, зодчество, деревянная
«Хохловка» впервые будет работать в «Ночь музеев» Фото:
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Ночь музеев на Урале

Пермский архитектурно-этнографический музей «Хохловка» впервые примет участие в акции «Ночь музеев». 20 мая посетителям, кроме прочего, расскажут о различной нечисти.

«Музей „Хохловка“ впервые примет участие в акции! Гости смогут погрузиться в прошлое, изучив предметы крестьянского быта и примерив традиционный костюм, а также познакомятся с обычно закрытыми для широкой публики постройками музея. Посетителям расскажут о нечистой силе: домовых и прочих духах», — сообщается в соцсетях и на сайте музея.

20 мая «Хохловка» будет работать до 22:00. До позднего вечера будут открыты и другие филиалы Пермского краеведческого музея, где гостей ждут экскурсии, концерты и мастер-классы.

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Пермский архитектурно-этнографический музей «Хохловка» впервые примет участие в акции «Ночь музеев». 20 мая посетителям, кроме прочего, расскажут о различной нечисти. «Музей „Хохловка“ впервые примет участие в акции! Гости смогут погрузиться в прошлое, изучив предметы крестьянского быта и примерив традиционный костюм, а также познакомятся с обычно закрытыми для широкой публики постройками музея. Посетителям расскажут о нечистой силе: домовых и прочих духах», — сообщается в соцсетях и на сайте музея. 20 мая «Хохловка» будет работать до 22:00. До позднего вечера будут открыты и другие филиалы Пермского краеведческого музея, где гостей ждут экскурсии, концерты и мастер-классы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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