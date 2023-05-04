В «Ночь музеев» в пермской «Хохловке» расскажут о нечистой силе

Пермский архитектурно-этнографический музей «Хохловка» впервые примет участие в акции «Ночь музеев». 20 мая посетителям, кроме прочего, расскажут о различной нечисти.
«Музей „Хохловка“ впервые примет участие в акции! Гости смогут погрузиться в прошлое, изучив предметы крестьянского быта и примерив традиционный костюм, а также познакомятся с обычно закрытыми для широкой публики постройками музея. Посетителям расскажут о нечистой силе: домовых и прочих духах», — сообщается в соцсетях и на сайте музея.
20 мая «Хохловка» будет работать до 22:00. До позднего вечера будут открыты и другие филиалы Пермского краеведческого музея, где гостей ждут экскурсии, концерты и мастер-классы.
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