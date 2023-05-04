В «Ночь музеев» в пермской «Хохловке» расскажут о нечистой силе

05 мая 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

«Хохловка» впервые будет работать в «Ночь музеев» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Ночь музеев на Урале Пермский архитектурно-этнографический музей «Хохловка» впервые примет участие в акции «Ночь музеев». 20 мая посетителям, кроме прочего, расскажут о различной нечисти. «Музей „Хохловка“ впервые примет участие в акции! Гости смогут погрузиться в прошлое, изучив предметы крестьянского быта и примерив традиционный костюм, а также познакомятся с обычно закрытыми для широкой публики постройками музея. Посетителям расскажут о нечистой силе: домовых и прочих духах», — сообщается в соцсетях и на сайте музея. 20 мая «Хохловка» будет работать до 22:00. До позднего вечера будут открыты и другие филиалы Пермского краеведческого музея, где гостей ждут экскурсии, концерты и мастер-классы.

Пермский архитектурно-этнографический музей «Хохловка» впервые примет участие в акции «Ночь музеев». 20 мая посетителям, кроме прочего, расскажут о различной нечисти. «Музей „Хохловка“ впервые примет участие в акции! Гости смогут погрузиться в прошлое, изучив предметы крестьянского быта и примерив традиционный костюм, а также познакомятся с обычно закрытыми для широкой публики постройками музея. Посетителям расскажут о нечистой силе: домовых и прочих духах», — сообщается в соцсетях и на сайте музея. 20 мая «Хохловка» будет работать до 22:00. До позднего вечера будут открыты и другие филиалы Пермского краеведческого музея, где гостей ждут экскурсии, концерты и мастер-классы.