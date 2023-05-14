Депутат из ЯНАО предложил сэкономить на зарплатах в заксобрании

Глава фракции эсеров Лазарев предложил приравнять зарплаты в заксобрании ЯНАО к средним по региону

Депутаты ЯНАО могут потерять в деньгах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутат заксобрания ЯНАО от «Справедливой России» Максим Лазарев предложил приравнять зарплаты депутатов к средней по региону — 128 000 рублей. Соответствующий законопроект уже внесли на рассмотрение в заксобрание, сообщил депутат в своих соцсетях.

«Предложил приравнять зарплаты депутатов к средним по региону. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание ЯНАО. Инициатива предусматривает внесение изменения в Закон „О государственных должностях Ямало-Ненецкого автономного округа“», — говорится в сообщении.

Лазарев отметил, что размер зарплаты депутатов ЗС значительно выше уровня средней региональной зарплаты. А средний заработок по региону в январе—ноябре 2022 года составил 128 000 рублей, добавил депутат.

Также ямальская фракция «Справедливой России» предложила отменить льготы для депутатов заксобрания ЯНАО по санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению. «Поддерживают курс губернатора ЯНАО по сокращению расходов на содержание чиновничьего аппарата», — добавил Лазарев.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Артюхов решил сэкономить на транспорте для чиновников. Власти ввели автоматизированную информационную систему, которая не позволяет использовать служебный транспорт для собственных нужд.