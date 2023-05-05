Орбан назвал Украину древней венгерской землей

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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Часть Украины в древности принадлежала Венгрии, заявил Виктор Орбан Фото:

На Украине должен наступить мир. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив, что часть Украины является древней венгерской землей.

«Венграм нужен мир на Украине, так как ее часть — древняя венгерская земля. Мы, венгры, вдвойне заинтересованы в обеспечении мира на Украине», — заявил Орбан во время радиоэфира на радио Kossuth.

Ранее Орбан отмечал, что на Украине наступит мир только после смены президента США. По его словам, если к власти в стране придет экс-президент Дональд Трамп, то Штаты будут способствовать мирному урегулированию конфликта. При текущей политики США и Запада военные конфликты неизбежны, заявил Орбан 4 мая. Такой сценарий возможен из-за наращивания военной мощи стран, заключил он. Его слова приводит RT.

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На Украине должен наступить мир. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив, что часть Украины является древней венгерской землей. «Венграм нужен мир на Украине, так как ее часть — древняя венгерская земля. Мы, венгры, вдвойне заинтересованы в обеспечении мира на Украине», — заявил Орбан во время радиоэфира на радио Kossuth. Ранее Орбан отмечал, что на Украине наступит мир только после смены президента США. По его словам, если к власти в стране придет экс-президент Дональд Трамп, то Штаты будут способствовать мирному урегулированию конфликта. При текущей политики США и Запада военные конфликты неизбежны, заявил Орбан 4 мая. Такой сценарий возможен из-за наращивания военной мощи стран, заключил он. Его слова приводит RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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