Орбан назвал Украину древней венгерской землей

05 мая 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Часть Украины в древности принадлежала Венгрии, заявил Виктор Орбан Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер На Украине должен наступить мир. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив, что часть Украины является древней венгерской землей. «Венграм нужен мир на Украине, так как ее часть — древняя венгерская земля. Мы, венгры, вдвойне заинтересованы в обеспечении мира на Украине», — заявил Орбан во время радиоэфира на радио Kossuth. Ранее Орбан отмечал, что на Украине наступит мир только после смены президента США. По его словам, если к власти в стране придет экс-президент Дональд Трамп, то Штаты будут способствовать мирному урегулированию конфликта. При текущей политики США и Запада военные конфликты неизбежны, заявил Орбан 4 мая. Такой сценарий возможен из-за наращивания военной мощи стран, заключил он. Его слова приводит RT.

На Украине должен наступить мир. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив, что часть Украины является древней венгерской землей. «Венграм нужен мир на Украине, так как ее часть — древняя венгерская земля. Мы, венгры, вдвойне заинтересованы в обеспечении мира на Украине», — заявил Орбан во время радиоэфира на радио Kossuth. Ранее Орбан отмечал, что на Украине наступит мир только после смены президента США. По его словам, если к власти в стране придет экс-президент Дональд Трамп, то Штаты будут способствовать мирному урегулированию конфликта. При текущей политики США и Запада военные конфликты неизбежны, заявил Орбан 4 мая. Такой сценарий возможен из-за наращивания военной мощи стран, заключил он. Его слова приводит RT.