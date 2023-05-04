В День Победы в Перми поменяют маршруты городского транспорта. Инфографика

05 мая 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Автобусы после 14:00 будут объезжать улицу Ленина в районе Эспланады Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми 9 мая из-за проведения праздничных мероприятий изменятся маршруты городского транспорта. Городские автобусы и трамваи пустят по объездным дорогам. Карты новых маршрутов опубликованы на сайте администрации Перми. «9 мая с 05:00 до 14:00 в связи с перекрытием улицы Ленина, а также Комсомольского проспекта, изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы №1, №3, №14, №19, №30, №32, №45, №55, №59, №68, №74, №77 будут следовать в объезд перекрываемого участка по улице Революции», — говорится на сайте. Автобус №51 будет объезжать по улицам Революции и Сибирской, №3 и №71 будут ехать от Центрального рынка. Маршрут №10 будет доезжать только до «Универсама», а №41 и №60 до остановки «Улица Попова». Трамвайные пути по улице Ленина и Петропавловской будут перекрыты с 06:00 до 13:00, трамваи в это время будут направлены до ближайших разворотов. С 14:00 до 23:00 автобусы №6, №10, №14, №35, №46, №49, №50, №67, №68 будут следовать по обычному маршруту, объезжая по крюку улицу Ленина в районе эспланады. Также вечером скорректируют время отправления позднего общественного транспорта, чтобы пермяки смогли добраться домой после праздничного салюта в 23:00.

В Перми 9 мая из-за проведения праздничных мероприятий изменятся маршруты городского транспорта. Городские автобусы и трамваи пустят по объездным дорогам. Карты новых маршрутов опубликованы на сайте администрации Перми. «9 мая с 05:00 до 14:00 в связи с перекрытием улицы Ленина, а также Комсомольского проспекта, изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы №1, №3, №14, №19, №30, №32, №45, №55, №59, №68, №74, №77 будут следовать в объезд перекрываемого участка по улице Революции», — говорится на сайте. Автобус №51 будет объезжать по улицам Революции и Сибирской, №3 и №71 будут ехать от Центрального рынка. Маршрут №10 будет доезжать только до «Универсама», а №41 и №60 до остановки «Улица Попова». Трамвайные пути по улице Ленина и Петропавловской будут перекрыты с 06:00 до 13:00, трамваи в это время будут направлены до ближайших разворотов. С 14:00 до 23:00 автобусы №6, №10, №14, №35, №46, №49, №50, №67, №68 будут следовать по обычному маршруту, объезжая по крюку улицу Ленина в районе эспланады. Также вечером скорректируют время отправления позднего общественного транспорта, чтобы пермяки смогли добраться домой после праздничного салюта в 23:00.