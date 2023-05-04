В Перми в правительственном квартале установили артиллерию

05 мая 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Пушка — часть экспозиции «Оружие Победы» (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми В центре Перми на площади перед Органным залом — между зданиями законодательного собрания и краевой администрации — установили артиллерийское орудие. Как пояснили в правительстве Прикамья, это часть выставки «Оружие Победы». «На площади перед Органным залом Пермской филармонии появился первый объект из выставочной части фестиваля „Оружие Победы“ — модель 45-миллиметровой противотанковой пушки 53-к образца 1943 года», — сообщается на сайте кабмина. «Оружие Победы» — одно из флагманских мероприятий по празднованию 300-летия Перми. 45-миллиметровая пушка 53-к в годы Великой Отечественной войны выпускалась в Перми. С конвейеров сошли 13275 «сорокопяток». Официально фестиваль «Оружие Победы» откроется 9 мая. Военная техника после Парада Победы будет выставлена на городской эспланаде. В июне масштабные выставки вооружений откроются в социокультурном пространстве «Завод Шпагина» и Музее пермской артиллерии.

В центре Перми на площади перед Органным залом — между зданиями законодательного собрания и краевой администрации — установили артиллерийское орудие. Как пояснили в правительстве Прикамья, это часть выставки «Оружие Победы». «На площади перед Органным залом Пермской филармонии появился первый объект из выставочной части фестиваля „Оружие Победы“ — модель 45-миллиметровой противотанковой пушки 53-к образца 1943 года», — сообщается на сайте кабмина. «Оружие Победы» — одно из флагманских мероприятий по празднованию 300-летия Перми. 45-миллиметровая пушка 53-к в годы Великой Отечественной войны выпускалась в Перми. С конвейеров сошли 13275 «сорокопяток». Официально фестиваль «Оружие Победы» откроется 9 мая. Военная техника после Парада Победы будет выставлена на городской эспланаде. В июне масштабные выставки вооружений откроются в социокультурном пространстве «Завод Шпагина» и Музее пермской артиллерии.