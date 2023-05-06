Бойцам спецоперации на Украине привезут частицу Вечного огня из Москвы

06 мая 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Частицу Вечного огня бойцам СВО привезут из Александровского сада, отметил Михаил Кузнецов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Частицу Вечного огня — символа Победы из Александровского сада (Москва) — привезут 9 мая бойцам в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал руководитель исполкома Общероссийского общественного президентского движения «Народного фронта» Михаил Кузнецов. «Сегодня (5 мая) мы забираем (из Александровского сада) частицу Вечного огня и как раз к 9 Мая отвезем ребятам на линию боевого соприкосновения. То есть не только помощь, которая им нужна — автомобили (усилиями жителей регионов страны для бойцов собрали 252 машины), аптечки, коптеры, противодронные ружья, прицелы, но и символ Победы. Огонь, который будет на передовой помогать бойцам и заряжать их энергией», — объяснил Михаил Кузнецов. Также глава исполкома «Народного фронта» зажжет Вечный огонь в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне на мемориалах новых территорий России. Доставят символ Победы в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую область.

Частицу Вечного огня — символа Победы из Александровского сада (Москва) — привезут 9 мая бойцам в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал руководитель исполкома Общероссийского общественного президентского движения «Народного фронта» Михаил Кузнецов. «Сегодня (5 мая) мы забираем (из Александровского сада) частицу Вечного огня и как раз к 9 Мая отвезем ребятам на линию боевого соприкосновения. То есть не только помощь, которая им нужна — автомобили (усилиями жителей регионов страны для бойцов собрали 252 машины), аптечки, коптеры, противодронные ружья, прицелы, но и символ Победы. Огонь, который будет на передовой помогать бойцам и заряжать их энергией», — объяснил Михаил Кузнецов. Также глава исполкома «Народного фронта» зажжет Вечный огонь в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне на мемориалах новых территорий России. Доставят символ Победы в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую область.