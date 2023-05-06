Бойцам спецоперации на Украине привезут частицу Вечного огня из Москвы

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50-ая юбилейная церемония проверки горелки Вечного огня в Александровском саду Московского кремля. Москва, почетный караул, вечный огонь, александровский сад
Частицу Вечного огня бойцам СВО привезут из Александровского сада, отметил Михаил Кузнецов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Частицу Вечного огня — символа Победы из Александровского сада (Москва) — привезут 9 мая бойцам в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал руководитель исполкома Общероссийского общественного президентского движения «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

«Сегодня (5 мая) мы забираем (из Александровского сада) частицу Вечного огня и как раз к 9 Мая отвезем ребятам на линию боевого соприкосновения. То есть не только помощь, которая им нужна — автомобили (усилиями жителей регионов страны для бойцов собрали 252 машины), аптечки, коптеры, противодронные ружья, прицелы, но и символ Победы. Огонь, который будет на передовой помогать бойцам и заряжать их энергией», — объяснил Михаил Кузнецов.

Также глава исполкома «Народного фронта» зажжет Вечный огонь в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне на мемориалах новых территорий России. Доставят символ Победы в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую область.

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Частицу Вечного огня — символа Победы из Александровского сада (Москва) — привезут 9 мая бойцам в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал руководитель исполкома Общероссийского общественного президентского движения «Народного фронта» Михаил Кузнецов. «Сегодня (5 мая) мы забираем (из Александровского сада) частицу Вечного огня и как раз к 9 Мая отвезем ребятам на линию боевого соприкосновения. То есть не только помощь, которая им нужна — автомобили (усилиями жителей регионов страны для бойцов собрали 252 машины), аптечки, коптеры, противодронные ружья, прицелы, но и символ Победы. Огонь, который будет на передовой помогать бойцам и заряжать их энергией», — объяснил Михаил Кузнецов. Также глава исполкома «Народного фронта» зажжет Вечный огонь в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне на мемориалах новых территорий России. Доставят символ Победы в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую область.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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