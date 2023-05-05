Евросоюз даст Украине миллиард евро на ракеты и снаряды

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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, ВСУ, stock
Украина сможет закупить снаряды на сумму миллиард евро Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Страны Евросоюза согласовали выделение Украине одного миллиарда евро на закупку ракет и 155-мм снарядов. Боеприпасы будут покупаться через Европейский фонд мира. Об этом сообщает совет ЕС.

«Совет ЕС утвердил пакет помощи на сумму 1 млрд евро из Европейского фонда мира, который позволит укрепить военные возможности и устойчивость Украины. Помощь будет направлена на снабжение украинских вооруженных сил артиллерийскими снарядами калибра 155 мм и, если на то будет запрос, ракетами», — сообщает совет ЕС на своем официальном сайте.

Страны ЕС организуют совместные закупки у военной промышленности Европы. Данные действия проходят в рамках Европейского фонда мира, который поддерживает страны ЕС в области военного дела.

Ранее США выделили Украине 37-й пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов. В них включены снаряды для РСЗО HIMARS, гаубиц, передает RT.

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Страны Евросоюза согласовали выделение Украине одного миллиарда евро на закупку ракет и 155-мм снарядов. Боеприпасы будут покупаться через Европейский фонд мира. Об этом сообщает совет ЕС. «Совет ЕС утвердил пакет помощи на сумму 1 млрд евро из Европейского фонда мира, который позволит укрепить военные возможности и устойчивость Украины. Помощь будет направлена на снабжение украинских вооруженных сил артиллерийскими снарядами калибра 155 мм и, если на то будет запрос, ракетами», — сообщает совет ЕС на своем официальном сайте. Страны ЕС организуют совместные закупки у военной промышленности Европы. Данные действия проходят в рамках Европейского фонда мира, который поддерживает страны ЕС в области военного дела. Ранее США выделили Украине 37-й пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов. В них включены снаряды для РСЗО HIMARS, гаубиц, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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