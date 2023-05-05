Евросоюз даст Украине миллиард евро на ракеты и снаряды

Страны Евросоюза согласовали выделение Украине одного миллиарда евро на закупку ракет и 155-мм снарядов. Боеприпасы будут покупаться через Европейский фонд мира. Об этом сообщает совет ЕС.
«Совет ЕС утвердил пакет помощи на сумму 1 млрд евро из Европейского фонда мира, который позволит укрепить военные возможности и устойчивость Украины. Помощь будет направлена на снабжение украинских вооруженных сил артиллерийскими снарядами калибра 155 мм и, если на то будет запрос, ракетами», — сообщает совет ЕС на своем официальном
Страны ЕС организуют совместные закупки у военной промышленности Европы. Данные действия проходят в рамках Европейского фонда мира, который поддерживает страны ЕС в области военного дела.
Ранее США выделили Украине 37-й пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов. В них включены снаряды для РСЗО HIMARS, гаубиц, передает RT.
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