05 мая 2023

Минобороны озвучило размер зарплат контрактников в зоне СВО

Минобороны: размер зарплат контрактников в зоне СВО составляет от 204 тысяч рублей в месяц
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, бтр, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
В Минобороны раскрыли суммы зарплат контрактников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Контрактники, принимающие участие в спецоперации на Украине, получают от 204 тысяч рублей в месяц. Это минимальное денежное довольствие. Размер выплат зависит от воинского звания, должности и выслуги лет, пояснили в Минобороны России.

«Рассказываем о денежном довольствии военнослужащих по контракту в зоне СВО. В зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет — от 204 тысяч рублей в месяц. Единовременно 195 тысяч рублей (при заключении контракта на срок от года и более)», — указано в ведомственном telegram-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком поддержал уравнивание денежных довольствий для всех бойцов спецоперации. Мобилизованные смогут получать столько же, сколько и контрактники.

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Контрактники, принимающие участие в спецоперации на Украине, получают от 204 тысяч рублей в месяц. Это минимальное денежное довольствие. Размер выплат зависит от воинского звания, должности и выслуги лет, пояснили в Минобороны России. «Рассказываем о денежном довольствии военнослужащих по контракту в зоне СВО. В зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет — от 204 тысяч рублей в месяц. Единовременно 195 тысяч рублей (при заключении контракта на срок от года и более)», — указано в ведомственном telegram-канале. Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком поддержал уравнивание денежных довольствий для всех бойцов спецоперации. Мобилизованные смогут получать столько же, сколько и контрактники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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