Минобороны озвучило размер зарплат контрактников в зоне СВО Минобороны: размер зарплат контрактников в зоне СВО составляет от 204 тысяч рублей в месяц 06 мая 2023 в 00:04 Размер текста - 17 + В Минобороны раскрыли суммы зарплат контрактников Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрактники, принимающие участие в спецоперации на Украине, получают от 204 тысяч рублей в месяц. Это минимальное денежное довольствие. Размер выплат зависит от воинского звания, должности и выслуги лет, пояснили в Минобороны России. «Рассказываем о денежном довольствии военнослужащих по контракту в зоне СВО. В зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет — от 204 тысяч рублей в месяц. Единовременно 195 тысяч рублей (при заключении контракта на срок от года и более)», — указано в ведомственном telegram-канале . Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком поддержал уравнивание денежных довольствий для всех бойцов спецоперации. Мобилизованные смогут получать столько же, сколько и контрактники. Контрактники, принимающие участие в спецоперации на Украине, получают от 204 тысяч рублей в месяц. Это минимальное денежное довольствие. Размер выплат зависит от воинского звания, должности и выслуги лет, пояснили в Минобороны России. «Рассказываем о денежном довольствии военнослужащих по контракту в зоне СВО. В зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет — от 204 тысяч рублей в месяц. Единовременно 195 тысяч рублей (при заключении контракта на срок от года и более)», — указано в ведомственном telegram-канале. Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком поддержал уравнивание денежных довольствий для всех бойцов спецоперации. Мобилизованные смогут получать столько же, сколько и контрактники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям