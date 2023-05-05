Минобороны озвучило размер зарплат контрактников в зоне СВО

Контрактники, принимающие участие в спецоперации на Украине, получают от 204 тысяч рублей в месяц. Это минимальное денежное довольствие. Размер выплат зависит от воинского звания, должности и выслуги лет, пояснили в Минобороны России.
«Рассказываем о денежном довольствии военнослужащих по контракту в зоне СВО. В зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет — от 204 тысяч рублей в месяц. Единовременно 195 тысяч рублей (при заключении контракта на срок от года и более)», — указано в ведомственном
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком поддержал уравнивание денежных довольствий для всех бойцов спецоперации. Мобилизованные смогут получать столько же, сколько и контрактники.
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